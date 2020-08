Průkopník… Pardubický fotbal má pestrou historii. Tu novodobou píše zlatým písmem FK Pardubice. Vždyť za dvanáct let se prokousal z divize až na nejvyšší republikovou úroveň. Bez kupování licencí, bez předražených hráčů. Trpělivou prací s odchovanci, které v rámci hostování doplňovali zkušení hráči. S touto filozofií se ztotožnil trenér MARTIN SVĚDÍK. Vytáhl pardubický fotbal až do druhé ligy. A byl tak úspěšný, že po něm sáhl Baník. V současné době šéfuje lavičce Slovácka.

FK Pardubice převzal po Tesle místo v divizi. Jednu sezonu jste se pomalu zachraňovali a ve druhé zvítězili o sedmadvacet bodů. Co ten rozdíl?

V první sezoně jsme kádr více skládali. Zjistili jsme, že cesta dorostenců nepovede hned směrem nahoru. Chtělo to zkušené hráče. Přišel Lukáš Rešetár, což byla důležitá postava. Muziku tvrdili Martin Shejbal, Tomáš Prorok, kteří byli v klubu už od jeho vzniku. Do dalšího ročníku se podařilo kádr stabilizovat. Vyšel nám začátek a týmu narostla křídla. Soutěží jsme projeli jako nůž máslem. Navíc jsme hráli pohledný fotbal.

Šlo o čistý amatérismus, co se nedá s profesionálním chlebíčkem, který ujídáte v posledních letech, srovnat. Jak vzpomínáte na průkopnická léta?

Bylo to všechno o to hezčí. Člověk si to pochopitelně neuvědomí ihned, ale až po letech. Jaké byly v Pardubicích podmínky, jací lidé u začátku stáli.

Dva roky jste strávili v ČFL. Hned v prvním jste obsadili bronzovou příčku. Potvrdila se síla kádru z divize?

V první sezoně jsme si nedávali velké cíle. Vyčkávali jsme, co s týmem udělá vyšší soutěž. Byli jsme ale příjemně překvapeni, jak je konkurence schopný i ve třetí lize.

Říká se, že druhá sezona je obtížnější než ta nováčkovská. Vy jste toto tvrzení druhým místem a následným postupem do druhé ligy popřeli.

Bavil jsem se v té době s předsedou klubu Vláďou Pitterem a on chtěl do osmi let od vzniku FK hrát druhou ligu. Nám se to povedlo daleko dřív. Zkrátka po tom třetím místě jsme cítili, že mužstvo má na to poprat se o postup. Bohužel nám nevyšla první příčka, ale kvůli nezájmu Chrudimi jsme i tak postoupili.

Před vstupem do druhé ligy jste téměř neobměnili kádr. V premiérové sezoně jste brali sedmé místo a okamžitě se zařadili ke stálicím této soutěže. Co více jste si mohli přát?

Když se před každou sezonou tvořilo mužstvo, tak ho stačilo doplnit maximálně třemi hráči. A kluci jako Honza Jeřábek rostli soutěž od soutěže. Strašně si cením toho, že někteří s námi šli už od divize. Nejdůležitější však byla skutečnost,že zůstávala osa Martin Shejbal, Tomáš Prorok, Honza Jeřábek, Lukáš Rešetár, David Petrus.

Žádné „žoldáky“ a každý rok postupovat. Věřit mládí a odchovancům. Trefilo se vedení do vaší filozofie?

Strategie se dohodla hned na začátku a drželi jsme se jí až do druhé ligy. No a když nám talentovaní hráči došli, tak jsme na ten „hořící“ post sehnali někoho z venku. Jako trenér jsem si mohl vyzkoušet budování týmu, což se mi pak hodilo v další kariéře. V začátku FK Pardubice byla zásadní osoba Jirky Krejčího a jeho práce v dorostu. Jirka dokázal vychovat hráče pro fotbal na vysoké úrovni. Musím zmínit ještě jedno jméno.

Koho máte na mysli?

Martina Shejbala. On má v sobě něco nadstandardního. Lépe řečeno čich, jaký hráč bude pro tým vhodný. A také na situace, kdy trenérovi pomůže, co se týče střídání či rozhodování o sestavě. Výborně čte hru a má skvělé názory. Jemu musím poděkovat, protože on mi v trenérské práci hodně pomáhal.

Co si budeme povídat, sedmé místo s nováčkem vás vystřelilo k prvoligovému angažmá v Baníku Ostrava. Souhlasíte

Asi to tak nějak bylo. Někdo si musel všimnout mé práce v Pardubicích. Samozřejmě to nebyla pouze moje zásluha. Byla to práce všech v klubu.

RADĚJI BY DO PARDUBIC

V první lize jsou nově také Pardubice. Překvapil vás jejich postup, nebo už mezi elitu směřovaly déle?

Jejich kvalitu naznačily už minulé sezony. Podařilo se jim výborně nastartovat a od toho se určily plány a cíle. Prvenství Pardubic bylo zcela zasloužené. Je to od nich super práce.

Pasoval jste pardubický tým na aspiranta postupu už před vypuknutím loňské sezony, kdy spíše počítal hráčské ztráty?

Tím, že Martin Shejbal šel se mnou k reprezentační dvacítce, tak se dostal ke zdroji mladých talentovaných hráčů z prvoligových klubů. Podařilo se jim velmi dobře doplnit kádr. Sestavili velice dobrý a konkurence schopný celek. Důležitou roli pak sehráli oba starší hráči Pavel Černý a Honza Jeřábek.

Nyní vedete v první lize tým Slovácka. Jak se jako Pardubák těšíte na vzájemný střet ve vršovickém Ďolíčku?

Ještě více bych se těšil, kdybych hrál v Pardubicích na novém stadionu (směje se). Ale vážně. Každý tým odehraje čtyřiatřicet zápasů. A nehrát žádný v typicky domácím prostředí je velice složité. Pro každý klub, nejen pro nováčka…

FK Pardubice (založen 2008)



Rok 2008 se zapsal do historie pardubického fotbalu velkým písmem. Spojením tří subjektů: FK Tesla Pardubice, FK Junior Pardubice a MFK Pardubice vznikl FK Pardubice. Je ale nutné zmínit ještě jednu velice důležitou skutečnost, která se udála tři roky před touto velkou fúzí. Po sezoně 2004/2005 došlo ke sloučení Tesly s FC Loko Pardubice. A jelikož hrála „Lokáda“ divizi, tak Tesla poskočila z krajského přeboru o stupeň výše. V nejnižší republikové soutěži působila dohromady s FK Pardubice pět ročníků.V sezoně 2009/2010 se už nový klub probojoval do ČFL. V ní se ohřál pouze dva roky. Ve druhé sezoně sice obsadil „až“ druhou příčku, nicméně po odřeknutí Chrudimi, postoupil do druhé ligy. Tam se začala psát éra, která trvala osm let. Druholigovou kapitolu tohoto mladého klubu, ukončil senzační postup do nejvyšší soutěže.