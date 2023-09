Kolumbijec v srdci Evropy. Pardubice ulovily v Midtjyllandu centrbeka Ortize

Nikdy nevíš, kam tě fotbalový vítr zavane. Tuhle otřepanou frázi si může opakovat kolumbijský stoper Pablo Ortiz. Před týdnem se vzpamatovával z vyřazení v Konferenční lize, když jeho Midtjylland vyřadila varšavská Legia. Možná také to uspíšilo jeho přesun do Pardubic, kde souhlasil s ročním hostováním. A zatímco jeho země dnes v noci přetlačila Venezuelu v kvalifikaci na mistrovství světa, on poprvé spal v novém působišti. Tedy, jestli zápas nesledoval…

Představení nové posily FK Pardubice, Pabla Ortize. | Video: FK Pardubice