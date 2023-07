Pětapadesát let. Před více než půlstoletím se pardubičtí fotbalisté naposledy střetli s protivníkem z dalekých Košic. A v památné prvoligové sezoně 1968/1969 dokonce dvakrát, protože východoslovenskou „metropoli“ reprezentovaly dva kluby: TJ VSS Košice a TJ Lokomotiva Košice. A stejně jako v generálce na novou sezonu se tehdy obě utkání uskutečnila na stadionu v centru Pardubic. Dříve na Gottwaldově nyní v CFIG Areně a nebo chcete-li na stadionu Arnošta Košťála. Zatímco tenkrát šlo o cenné ligové body, v sobotu půjde o vyladění motorů na start FORTUNA:LIGY i slovenské nejvyšší soutěže, kam se FC Košice vrátil.

Z derby vítězně. Pardubičtí fotbalisté (vlevo Matěj Helešic) už nemají po Chrudimi v kolonce výher v letní přípravě nulu. | Foto: David Klier

Generálka na FORTUNA:LIGU

FK Pardubice – FC Košice

Sobota 18 hodin, CFIG Arena

Košice v Pardubicích… To byl v minulém století velký hit na sousedním zimním stadionu, kde se VSŽ objevovaly pravidelně každým rokem. Slovenský fotbalový soupeř se ale dlouhou cestu do Pardubic tentokrát ušetřil, protože v tomto týdnu už poměřil síly s jiným českým týmem. Ve středu prohrál 1:4 s Bohemians. Mimochodem prvním protivníkem Pardubic, už příští sobotu.

Semín, hlavní hřiště na Vinici a teď domovský stánek pro ligu. Není divu, že derniéra přípravných zápasů je nasměrována právě tam. Za týden už půjde o ostrý střet a pardubičtí fotbalisté si musejí vyzkoušet trávník.

„Moc se těším, až si znovu zahrajeme na našem hlavním stadionu. Ve čtvrtek jsme v CFIG Areně poprvé v přípravě trénovali a musím říct, že trávník vypadá skvěle. Doufáme, že přijdou lidi a vytvoří nám skvělou atmosféru, stejně jako v minulé sezoně, kdy byli naším dvanáctým hráčem,“ připomíná pardubický záložník i obránce Matěj Helešic.

Zatím manko, ale z toho se v přípravě nestřílí. Pardubice z úvodních tří přípravných duelů vyhrály až ten poslední s Chrudimí. Podle Matěje Helešice je ale vše na dobré cestě: „Výsledkově jsme zvládli až poslední zápas s Chrudimí. Předtím jsme dvakrát prohráli – poprvé v Německu proti těžkému soupeři na menším hřišti. Podruhé s Duklou, kde hřiště také nebylo ideální, ale tady šlo hlavně o to, aby zápas splnil kondiční parametr. Herně si myslím, že duel proti Chrudimi už vypadal dobře. Proti Košicím věřím, že to bude ještě lepší,“ říká odchovanec ostravského Baníku.

Kondičák nese kůži na trh. Musí být přísný a poctivě se připravovat, říká Hampel

Kromě toho, že pardubičtí fotbalisté nabírají za pochodu, spíše běhu, spíše sprintu koňské dávky nutné pro fyzickou i silovou zdatnost, oni se za pochodu také sehrávají. Vliv na to má příchod nových hráčů, které musí trenérská parta v čele s Radoslavem Kováčem urychleně zapracovat mezi stávající borce.

„Kabina si pořád ještě sedá. Jsme spolu tři týdny, proto ještě nemůžeme říct, že si to sedlo úplně. Noví kluci jsou ale mladí a chtějí se zlepšovat. Zároveň rychle pochopili, co po nich trenéři chtějí. Myslím si, že to velmi brzy bude fungovat,“ přemítá muž s přezdívkou Heli.

Přestavba mužstva ještě není u konce. Vrabci na českých střechách roznášejí, že by do Pardubic mohli zavítat další hráči. Matěj Helešic nejlépe ví, jestli po jeho boku vyběhnou David Šimek z Mladé Boleslavi či Lukáš Endl z Brna…

Soupeř z „dálného“ východu postoupil v minulé sezoně do nejvyšší slovenské soutěže. Pro Pardubice se jedná tak trochu o exotiku. Se zahraničními soupeři se nesetkávají často. I když v poslední době se to lepší. Po loňském soustředění ve Španělsku a střetu s místním klubem se vloni v létě daly do holportu s tureckým Galatasaray a před třemi týdny podruhé během svého účinkování v nejvyšší soutěži vyrazily do Německa. Helešice ale nechávají Košice naprosto klidným.

„Na soupeře se nijak zvlášť nedívám. Půjde hlavně o to, abychom před ligou doladili poslední detaily a soustředili se hlavně na sebe. Nejdůležitější je věnovat pozornost hlavně výkonům svého týmu,“ opakuje známou pravdu šestadvacetiletý fotbalista.

Za kolik?

Vstupné je jednotné ve výši 100Kč, zlevněné vstupenky (děti do 12let, senioři nad 70 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) se budou prodávat za 50Kč. Majitelé permanentních vstupenek mají vstup na utkání zdarma, ALE! Permanentkáři na toto přátelské utkání nebudou mít rezervované „svoje místo.“ Otevřeny budou pouze sektory C1, C2, C3, C4, C5 a C6 bez nároku na místo, které daný majitel permice vlastní pro sezonu 2023/24. Majitelé „permic“ tedy mají garantovaný vstup na utkání, ne však na konkrétní místo.

Kam pro lístek?

Online předprodej, pokladna CFIG Areny před začátkem zápasu, Turistické informační centrum na pardubické Třídě míru

Odkud se dívat?

Otevřeny budou pouze sektory na východní tribuně (strana u Brány borců). Fanoušci, kteří mají permanentku na novou sezónu (tedy 2023/24) na jinou než východní tribunu, budou moci zdarma přijít na východní tribunu.

Kde se občerstvit?

Z důvodu zvyšování komfortu našeho fanouška probíhá rekonstrukce (zvětšování oken) bufetových stánků pod tribunami. Fanoušci si tedy budou moci občerstvení zakupovat pouze v party stanu (východní tribuna u Brány borců, nikoli uvnitř stadionu).