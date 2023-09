Pardubičtí fotbalisté v posledních dvou kolech absolvovali náročné dvě zkoušky, které jim sice nevyšly, ale daly jim mnoho zkušeností. I to je jedno z pozitiv z víkendového utkání proti Viktorii Plzeň. Družina Radoslava Kováče musela kousat tvrdou prohru 2:6 a právě již zmíněná pozitiva se potom hledají jen těžko. Ještě jedno se však najde… Kryštof Daněk se podepsal pod obě branky svého týmu a ukázal, proč patří mezi největší talenty v České republice.

Radoslav Kováč nebyl spokojený s výkonem svého týmu. Opět ho mrzely zbytečné chyby. | Foto: David Haan

Pardubice přijely do Plzně nebojácně, což dokázaly hned v úvodních minutách. Aktivně napadaly, hrály dobře s míčem i bez něj a dostaly zaslouženou odměnu.

"Klukům jsem před zápasem říkal, že pokud tu chceme uspět, tak musíme dát první gól. To se nám povedlo a hráli jsme vcelku slušně. Poté jsme ale udělali nesmyslnou chybu a domácí srovnali. To je dostalo na koně a výsledek otočili. V poločase to bylo 1:3 a bylo po zápase," mrzelo trenéra Východočechů, Radoslava Kováče.

Pardubický lodivod si po zápase moc dobře uvědomoval, že jeho svěřenci nehráli proti jednoduchému soupeři a jeho svěřenci tak dosali pořádnou lekci.

"Pro nás to byla obrovská škola. Plzeň hraje evropský fotbal, který je podobný Spartě či Slavii. Domácí hráli v neuvěřitelném tempu, stále sprintovali, mají výborné standardky. My jsme se na to chystali, ale přetlačili nás. Na druhou stranu my jsme jim to dost ulehčili. Apeloval jsem na kluky, že musíme dobře pracovat i bez míče. To se nám však dařilo jen do vyrovnávající trefy. Poté už to pro nás bylo složité," uvědomuje si.

Pozitivní výkon předvedl Kryštof Daněk. Jeho hra se nesetkala příliš s potleskem v minulém domácím střetnutí se Slavii. Proti Plzni to však už byla jiná písnička. V úvodu prošel středem hřiště, aby překonal plzeňského brankáře a Denis Darmovzal dorazil míč do brány. V závěru poté upravil skóre, když mu vyšla i jeho druhá solo akce, to však už jeho střelu nikdo nevyrazil a mohl tak oslavit svoji první trefu v pardubickém dresu.

"Mám trochu smíšené pocity. Jsem moc rád za ty dvě akce, které se mi povedly a padly z nich dva góly. Jinak ale strašně nerad prohrávám a nepodali jsme vůbec dobrý výkon. Měli bychom se všichni nad sebou zamyslet," byl tvrdý na sebe i své spoluhráče Kryštof Daněk.

Ne všechno je vždy negativní, což si uvědomuje i tento mladý záložník.

"Samozřejmě z celého zápasu se dá vzít i něco pozitivního. Dlouho jsem nebyl na hřišti a dlouho jsem nedal ani gól. Jsem tedy moc rád, že tohle se povedlo. Musíme se teď lépe připravit na Hradec a věřím, že doma vyhrajeme," dodává.