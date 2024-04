Zase ten Zlín. Všichni fanoušci pardubického fotbalu si nejspíše pamatují střetnutí v CFIG Areně, kde vzkříšený Zlín po odchodu Pavla Vrby dokázal domácí porazit po jediné trefě. Východočeši to tenkrát pořádně schytali od vlastních příznivců. Zítra tak mají svěřenci trenéra Radoslava Kováče co vracet. P

Právě již zmiňovaný trenér Východočechů se vrací na lavičku po dvou zápasech, které musel kvůli karetnímu trestu odsedět na tribuně.

„Myslím si, že jsme to beze mě na lavičce zvládli velice dobře. Kluci z realizáku odvedli skvělou práci a patří jim za to dík. Já jsem měl alespoň jiný pohled na naši hru. To beru jako malé pozitivum. Už se ale těším zpátky k lajně,“ směje se Radoslav Kováč.

Jak již pardubický lodivod naznačil, tak jeho svěřenci dokázali v posledních dvou utkáních bodovat. Nejprve si vyskočili na Olomouc, kterou porazili na Hané a v domácím střetnutí získali bod za remízu s Českými Budějovicemi. To už se však jako úspěch hodnotit příliš nedá.

„Víme, že v domácím prostředí máme problémy. Zápas s Budějovicemi jsme jednoznačně měli zvládnout. Ve finální třetině jsme neměli kvalitu. Teď musíme být lepší,“ uvědomuje si.

Zasahující hasič proti fanouškům měl nadýchat. Není to pravda, zní z klubu

Zápas s Budějovicemi rozhodla opět standardní situace. Tento faktor hry trápí Pardubice po celou sezonu.

„Pracujeme na tom. Je to dost o zodpovědnosti jednotlivců. Musíme do toho dát ještě větší odvahu ve vápně. Ve Zlíně to bude klíčový faktor, to si moc dobře uvědomujeme,“ vysvětluje Kováč.

A jak pardubický trenér vidí zítřejšího soupeře?

„Zlín dává hodně branek, ale také dost inkasuje. My jim máme co vracet. Musíme se nachystat a jedeme tam vyhrát,“ dodává.