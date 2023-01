„Kluci dostali od závěru prosince individuální plány, během celého volna měli i silové. Jejich splnění jim nedělalo žádný problém. To potvrdily i pondělní pondělní testy, které dopadly tak, jak jsme nějak očekávali. Tedy bez většího problému,“ konstatoval spokojeně David Mikula.

Pardubice sehrají přesně za měsíc první ligové utkání v nové fotbalové aréně. Do té doby budou trénovat střídavě v Ohrazenici a na stadionu Pod Vinicí.

„Do čtvrtka se budeme připravovat dvoufázově. Střídáme hřiště a posilovnu, ale soustředíme se i kondiční složku. První týden završíme zápasem v Plzni,“ připomíná David Mikula.

Před sobotním utkáním si pochvaluje jednu skutečnost.

„Měli bychom hrát na přírodní trávě, to je v tomto termínu velké plus. Chceme si vyzkoušet nějaké prvky, které chceme do hry postupně dostávat. Hlavně se chceme vyvarovat nějakých zranění.“

A Mikula ví, o čem mluví. Do tréninku se zatím nezapojil Jan Jeřábek, který se zotavuje po dlouhodobém zranění. Řídí se individuálním plánem. Na hřišti scházeli také Tomášové Solil s Vlčkem.

Polská posila z Opavy

Poslední tým tabulky se snaží rozšířit záchranářské šiky. V kádru stále zůstává hlinecký Colet Kapanga, který jako jediný z kvarteta testovaných hráčů pro Tipsport ligu setrval v kádru. Nově se v pardubickém dresu představil polský ofenzivní fotbalista Bartosz Pikul. Řeč je o pětadvacetiletém odchovanci Gorniku Zabrze, který poslední dva roky oblékal opavské barvy.

„Je to hráč, o kterého jsme usilovali již v letě. S vedením opavského klubu finalizujeme jednání o jeho příchodu,“ vysvětluje sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel, který dodává: „Jsme přesvědčeni, že nám v ofenzivě může pomoci, může hrát jak v útoku, tak na křídlech. Využili bychom ho především na pozici krajního hráče.“

S týmem se připravuje také Denis Darmovzal z Mladé Boleslavi.

Ofenzivní hráč, který dosud svou kariéru trávil na severu Moravy a v létě z Opavy dorazil do města škodovek.

“Bavíme se o hostování s obcí, ale podmínky se ještě dolaďují,“ podotýká Zavřel. „Stále ale platí, že hledáme obránce a rádi bychom přivedli útočníka,“ připomíná Zavřel.

Nejsou to však poslední změny. Dva pardubičtí hráči míří na hostování do F:NL. Jan Halász bude hrát v Chrudimi a Petr Kurka bude sbírat zkušenosti ve Varnsdorfu.