Pokud porovnáte fotbal před třiceti lety a dnešní, tak poznáte diametrální rozdíl ve stylu hry. Dříve se říkalo: Kdo nemá fleka, hraje beka. To dnes rozhodně neplatí. Fotbal se neustále posouvá dopředu, a to jak po technické stránce hry, tak především po té fyzické. Hráči nosí "podprsenky", aby trenéři přesně věděli kolik kilometrů za trénink či zápas naběhali. Dnešní trenéři také spoléhají na univerzálnost hráčů, která dává realizačním týmům obrovskou výhodu. Jako například posunout pravého křídelníka na krajního obránce a rázem máte ofenzivnější sestavu.

"Pro trenéra je vždy výhoda, když může hráč nastoupit na více postech. Dám příklad: od kraje obrany se pohybovat až na křídle. Tito jednotlivci jsou logicky více ceněni," říká trenér FK Pardubic, Jiří Krejčí.

Jak jste spokojen s přípravným obdobím?

Co jsme měli naplánované, to jsme splnili. Včetně přípravných zápasů. Po vloženém utkání s Galatasaray byl program náročnější. Diskutovali jsme, jestli do toho jít i za cenu zdlouhavého cestování do Rakouska, ale takový soupeř se zkrátka neodmítá. Jediný šrám na duši nám po sportovní stránce způsobilo hrubě nepovedené utkání s Mladou Boleslaví. Po té zdravotní nás mrzí zranění Kostky a hlavně dlouhodobý výpadek Honzy Jeřábka.

Zvýšila se v testovacích zápasech kvalita protivníků?

Určitě. Kromě nejslavnějšího tureckého klubu jsme se střetli také s exbundesligovým Fürthem. Tento tým má obrovskou sílu. Zanechali jsme ale v Německu dobrou stopu a není vyloučeno, že se spolupráce s nimi bude prohlubovat. To samé platí pro Galatasaray Istanbul. Vyslali jsme zajímavou zprávu pro zahraniční celky. Ve smyslu, že když narazí na Pardubice, budou mít co do činění s kvalitním protivníkem.

Je naopak pro vás pozitivní zprávou, že se zviditelňujete v evropském měřítku?

Samozřejmě. Do letošního léta jsme měli jediné srovnání se zahraničním fotbalem. Na zimním soustředění ve Španělsku jsme se střetli s třetiligovým týmem. Teď jsme postoupili až na prvoligové mančafty.

Jiří Krejčí při posledním utkání proti Vlašimi.Zdroj: Radek Klier

Chceme poctivý fotbal

V kabině jste přivítal deset nových tváří oproti jedenácti hráčům, kteří ji opustili. Jak jste spokojen s posílením kádru?

Když bych to měl rozdělit podle řad, tak se záložní jsem navýsost spokojen. Nicméně v obraně už to tak růžové není. Odešli nám tři stopeři. Přišli Vlček a Míka, kteří se jeví velice dobře. Z dorostu ještě máme Hanče. Kvůli zvýšení konkurence na tomto postu bychom ale ještě jednoho stopera potřebovali.

Bylo v přípravných zápasech znát, že hráči jdou do třetí prvoligové sezony? Mám na mysli jistější projev, sebevědomí, vyzrálé výkony.

V tomto nám pomohly příchody hráčů, jakými jsou Helešic, Hlavatý nebo Janošek. Mají zkušenosti s prvoligovým fotbalem. Prošli si jinými kluby, takže vědí, že fotbalový chleba je všude o dvou kůrkách. Postupem času jsme se v přípravě zlepšovali v defenzivě. Je pravda, že nám to drhlo trochu v koncovce, ale šance jsme si vytvářeli. Ale proměňovat je, to už se těžko učí…

A co kmenoví pardubičtí hráči, kteří si první ligu museli vykopat sami?

Pokud hráč o fotbale přemýšlí, tak ho dvě sezony v první lize dostatečně obohatí.

Konečně do svého! Začíná sezona, která vrátí pardubický fotbal domů

Co je předností týmu?

Pracovitost a zarputilost. Chtěli bychom hrát poctivý fotbal. Máme i nadstavbu v podobě fotbalovosti. Základem musí být soudržnost a nasazení s bojovností. Pak můžeme přidat i kreativitu.

V loňské sezoně jste k těmto prvkům přidali také nezlomnou víru. Hráči si ani na chvíli nepřipouštěli baráž natož sestup.

Od zimy jsme klukům vštěpovali do hlav, že budou rozhodovat kabiny. Respektive nastavení hlav jednotlivých týmů. V závěru sezony se projevilo, že ty naše byly nastaveny nejlépe (úsměv).

Na čem musíte zapracovat?

To prozrazovat nebudu. Necháme jsi to jen pro sebe.

Jména nejsou zárukou

První sezona byla rozkoukávající, leč výtečná. Druhá plná strachu o bytí a nebytí v nejvyšší soutěži. Co plánujete pro tu třetí?

Hlavní je záchrana. Už nechci zažít takové nervy jako v loňské sezoně. Určitě ale chceme zapracovat na tom, abychom se v tabulce posunuli někam k deváté desáté příčce. Neuznávám mít přehnané cíle, abychom zbytečně na sebe nevyvíjeli tlak.

Už máte v hlavě základní sestavu, nebo vám plány příjemně komplikuje výkonnost hráčů?

Úplně jasno, kdo nastoupí v zahajovacím zápase, není. Ještě se musíme poradit.

Sledoval jste hráčské pohyby v jiných kádrech?

Samozřejmě, že registruji kdo a kam jde. Ale že bych se na to zaměřoval, tak to ne.

Princezny z Orientu. Jakmile se jich Lupač a spol dotkli, tak padaly na zem

Dá se podle papíru predikovat, se kterými celky je FK Pardubice srovnatelný?

Většinou jen jména nejsou zárukou úspěchu. Ukáže to až realita na hřišti.

Pardubice se jeví jako perspektivní tým. Je to výhoda pro budoucnost mezi elitou?

Pochopitelně je to výhoda. Hráči mohou být zajímavější pro majetnější kluby, protože jsou v perspektivním věku. Je to plus i pro Pardubice. I kdyby nedostali žádné nabídky, tak zůstanou. To se potvrdilo v postupovém roce i v prvním ročníku v první lize. Byli jsme dva roky pohromadě a nemuseli se tak sehrávat. Každý věděl, co mohl očekávat od druhého. Navíc už znal svoji roli. Nikdo ho nemusel o ní přesvědčovat nebo přemýšlet, jakou mu dát jinou.

Oproti loňské sezoně máte více variant na jednotlivé posty. To je asi to nejlepší, co si může trenér přát, viďte?

Přesně tak. Trochu cítím přetlak uprostřed hřiště. Na krajích máme mladé hráče, můžeme využít i nějaké zkušenosti. Konkurence a zastupitelnost tam je.

Galatasaray? Výborná zkušenost!

Angažovali jste několik univerzálních hráčů. Ať už to jsou obojživelníci: obránce – záložník či útočník – záložník. Kladli jste na to důraz?

Pro trenéra je vždy výhoda, když může hráč nastoupit na více postech. Dám příklad: od kraje obrany se pohybovat až na křídle. Tito jednotlivci jsou logicky více ceněni.

Dají se Pardubice považovat stále za technický tým, či bylo nezbytné přizpůsobit se trendu v soubojové lize? Ptám se proto, že umíte do soupeře pořádně zajet.

Když jsme působili ve FORTUNA:LIZE prvním rokem, tak v ní startovalo osmnáct mužstev. Po půl roce nám připadala fotbalovější než druhá liga, která je hodně soubojová. Potom, když se začal lámat chleba, tak už to tak technické nebylo. No a ve druhé sezoně už bylo znát, že se jede i v první lize na ostří nože. Měli jsme s tím trochu problémy. Už v průběhu jara jsme na tom zapracovali. Zkraje jsme sice měli tři vyloučení, která však vyplynula z nezkušenosti i nešikovnosti. Postupně jsme se v této činnosti zlepšovali.

Krejčímu přibyly šediny, chuť do fotbalu ale má velkou. Noví hráči ho nabijí

Mohl být zápas s Galatasaray zlomem v kariérách mladších hráčů? V tom smyslu, že se mohou měřit s každým?

Tento zápas byl hodně náročný. Turecký klub měl na soustředění asi čtyřicet hráčů. Na hrotu nastoupil Gomis, který bere sedm milionů eur ročně. V kádru byli i turečtí reprezentanti. Naši kluci se přesvědčili, že když podají poctivý výkon, mohou se zahraničním hvězdám vyrovnat. V poslední čtvrthodině jsme byli o hodně lepším týmem. To by nám mělo dodat sebevědomí i pro ligu.

Napadlo vás někdy, že se střetnete s Galatasaray SK?

(směje se) V autobuse cestou do Rakouska jsem se bavil s naším vedoucím Honzou Císařem a on říkal: Ty jo, nikdy by nás nenapadlo, že budeme hrát s bundesligovým týmem nebo Galatasaray. Takže nenapadlo.

Dá se zápas považovat rovněž za vrchol vaší kariéry?

Nikdy nevíte, jestli už jste vystoupili na vrchol… Každopádně to byl jeden ze zajímavějších zápasů. Určitě výborná zkušenost i pro mě.