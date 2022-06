"Nechci zatím mluvit o jednotlivých postech, ale na složení kádru budeme ještě pracovat. Rozhodně se nejedná o konečnou podobu," říká hlavní trenér FK Pardubic, Jiří Krejčí.

Stačil jste si odpočinout od turbulentní sezony, která vás stála nové šediny?

Odjel jsem na dovolenou, ale i když jsem u moře, tak o fotbale přemýšlím. Když nic jiného, tak jsem se alespoň snažil, abych si odpočinul.

Kde jste si čistil hlavu?

V Chorvatsku.

Nabral jste nové síly, máte elán a chuť do další práce?

Určitě. Do přípravy naskočilo spoustu nových hráčů, a to mě vždycky nabijí. Takže chuť je velká.

Brada mi nespadla

Jak se vám zamlouvá letní politika vašeho vedení?

Je potřeba smeknout před Martinem Shejbalem i Víťou Zavřelem, protože si zažili opravdu hektické období. Přivedli do týmu kvalitní hráče i kluky na zkoušku. Po prvním tréninku jsem z nich měl radost. Z jejich zapálení a takové té profesionality.

Brazilec z West Hamu a další zajímaví hráči. Spadla vám brada při pohledu na nové tváře v kabině?

(směje se) Nevím, jestli mně úplně spadla brada, ale vážně jsem potěšený.

Roční hostování změněné v dlouhodobé smlouvy. Je to nějaké uvědomění, že to nejde do nekonečna?

To jsme věděli i před tím. Ale není to jednoduché. Proto jsem strašně rád, že se dílo našim v uvozovkách vyjednávačům takhle podařilo.

Byl tou pověstnou poslední kapkou hromadný exodus stoperů. Neomývali vás, když postupně odcházeli?

U Hranáče s Pojezným jsme odchod předpokládali. Přestup Čiháka byl však nad plán. To riziko ale existuje vždycky. Pracujeme na jejich náhradě. Navíc neodmítáme verzi, že by se někdo z nich mohl ještě vrátit.

Hlavatý? Jasná volba!

Pojďme jmenovitě. Jak hodně litujete konce stabilního dua Hranáč – Čihák?

Beru to jako realitu. Dlouhodobá dohoda s Plzní mluvila jasně. Vábení mistrovské Plzně neodolal Cadu…Cadu už byl na jaře trochu nastavený, že od nás odejde, protože se chtěl posunout někam výše.

Naopak jste ulovili velrybu v podobě Hlavatého.

Míšu hlavně známe. Nejen po fotbalové ale i lidské stránce. On byl jedním z hlavních strůjců našeho postupu do první ligy. V premiérové sezoně nám pomohl k fantastickému sedmému místu. Pro náš tým se jedná o velkou posilu.

Navíc střed zálohy vám v loňské sezoně haproval, je to ten klíčový hráč, který vašemu týmu chyběl?

Přesně tak. Michal má překvapivé, kolmé přihrávky. Dokáže jimi vyřadit několik hráčů soupeře. Jeho pohyb, chuť furt hrát a nabízet se, je obdivuhodné.

Jaké to je dostat hráče, kterého si trenér přeje?

Především jsem si ho nepřál jenom já, ale i vedení. Je to pro nás vynikající kup.

Podílel jste se na jeho přestupu nebo i dalších. Jste členem „komise“, která nové posily vybírá?

Samozřejmě, že nám vedení nabídne nějaké hráče. Každopádně na Míšovi Hlavatém jsme se shodli jednohlasně. To byla jasná volba pro všechny. Stěžejní bod celé personální politiky pro příští sezonu. Jsem rád, že se Víťovi s Martinem povedlo dotáhnout jeho přestup.

Zajížděcí týden

Novými již jistými tvářemi jsou Helešic, Míka. Co říkáte na tato jména?

Helešice jsme kontaktovali již v zimě s tím, že o něj máme zájem. Tehdy to ještě nedopadlo. Jedná se o leváka. Jsme rádi, že se nám ho podařilo získat. Míku jsem viděl hrát dvakrát v Chrudimi, kde hostoval. A myslím, že tam nezklamal. Oba dva jsou dobrou volbou.

Vypadá to, že se hráči do Pardubic docela hrnou. Hraje v tom roli i nový stadion?

Ze slov jednotlivých nových kluků to vyplývá. Co jsem odpozoroval, je to pro ně jedna z velkých motivací.

V kariéře dál pokračují matadoři Černý s Jeřábkem. Co pro vás znamenají?

Jsem pochopitelně rád. Jedná se o zkušené hráče a bez nich se nejvyšší soutěž hrát nedá.

Vyzdvihoval jste přínos Lupače, teď ho máte natvrdo…

Máme. Poctivými výkony si zasloužil, abychom na něj uplatnili opci. Bohužel v posledním utkání loňské sezony v Teplicích se zranil a má přetržený vaz v kotníku. Do začátku přípravy nezasáhne.

Jste spokojen s aktuálním složením kádru, stačí vám to, nebo ještě budete požadovat další posílení?

Nechci zatím mluvit o jednotlivých postech, ale na složení kádru budeme ještě pracovat. Rozhodně se nejedná o konečnou podobu.

Co jste si přichystal pro své svěřence do prvního týdne přípravy? Respektive jak se bude odvíjet?

Kromě středy, kdy máme testy, trénujeme každý den. A hned v sobotu nás čeká první přípravný test. První týden bereme jako zajížděcí.

Údajně by mělo dojít k rozšíření trenérského štábu. Jakým směrem?

Měli bychom přivítat ještě jednoho trenéra, který by pomohl s tréninkovými jednotkami. A také kondičnímu trenérovi Filipu Kopřivovi.

Ubudou vám starosti, které úkoly budou převedeny na nového asistenta?

Mohlo bý to být tak, že by některé tréninkové jednotky vedli kolegové a já bych se na to díval s větším nadhledem.

První sezona mezi tuzemskou elitou pohádka, druhá naopak thriller. Jaký žánr chystáte pro třetí?

Chtěli bychom si ušetřit takové nervy, jaké jsme prožívali v loňské sezoně. Důležitý pro nás bude celý podzim a hlavně zachytit začátek soutěže. Budeme se snažit na něj co nejlépe připravit. Zkrátka uděláme maximum, abychom se zase neocitli v obrovském stresu.