Hosté totiž předvedli více útočných akcí, k tomu zahrávali třináct rohových kopů. "Chybí nám důraz v koncovce v ofenzivních standardních situacích. Nejsme schopní to dát do prostoru, kam hráči nabíhají," poznamenal pardubický kouč.

"Neuhlídali jsme ve druhé půli standardní situaci. Domácí nás potom neohrozili, ale už jsme na stav 1:3 nedokázali zareagovat. Bylo to pro nás hodně smolné utkání. V čem nás hlavně domácí předčili a v čem byli lepší, to byla produktivita," doplnil trenér Novotný.

Vstup Východočechů do druhého poločasu pak překazil třetí gól Dynama, když v 53. minutě po rohu skóroval Bassey. Hosté i tak mohli ještě korigovat. Ve slibných pozicích se objevil obránce Čihák, jenže jeho hlavičku zlikvidoval Vorel a další pokus mířil vedle.

"Myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře a v prvním poločase byli lepším mužstvem. Akorát jsme neproměnili šance, které jsme si vypracovali. Vedli jsme 1:0, ale potom jsme udělali dvě hrubé chyby. Nejprve jsme nechali samotného Van Burena, aby po hlavičce míč dorazil. A potom ztráta po standardní situaci, kde jsme nebyli důrazní a inkasovali podruhé," komentoval Jaroslav Novotný, trenér Pardubic.

Ani na pátý pokus v tomto ročníku Pardubice na hřišti soupeře nebodovaly. Na jihu Čech k tomu přitom měly dobře nakročeno. V úvodu mohl skóroval třeba Kostka, ale Vorla nepřekonal. To se povedlo až ve 21. minutě Martinu Šejvlovi, jehož střela z dálky skončila v domácí síti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.