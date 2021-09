Jak složité bylo naskočit o přestávce, poprvé za Pardubice a ještě za stavu 0:2?

Byl jsem rád, že jsem dostal šanci, když se trenér rozhodl udělat dvě změny o přestávce. Šel jsem do zápasu s tím, že chci dát gól a přiblížit tým k bodům. Je to důležité i pro tým, že jsme se nevzdali.

Vyhovovalo vám, jakým způsobem se hrálo ve druhém poločase?

Slušně jsme kombinovali, drželi jsme na rozdíl od první půle míč. Ve druhém poločase jsme Liberec zatlačili, z toho pramenily góly.

Vysloužil si od vás pochvalu Cadu, který přihrál na oba góly?

Říkal jsem mu, aby to pokračovalo dál. Jako útočník potřebuji nahrávky. Jednou mi to posadil na hlavu, podruhé jsem tam čekal s nastavenou nohou. Mám rád takové góly, když to je jednoduché a najdu si prostor ve vápně. Cadu v situacích udělal super práci.

Jak se zatím po příchodu cítíte v Pardubicích?

Cítím se super, potvrdilo se to i zápasem. Jsem rád, že jsem si zvedl sebevědomí, protože pro útočníka jsou góly důležité. Kluci mě tady dobře přijali. Teď v tom jen pokračovat.