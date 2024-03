Všechno hrálo do karet. Už od sobotního odpoledne a v neděli to pokračovalo. Sešlo se to pěkně (úsměv). Nicméně my se musíme soustředit především na sebe.

Pardubickému týmu se náramně vydařil vstup do jara. Jakou to může hrát v derby roli?

To se musí nechat, protože ten stadion vypadá hezky. Nevím, jak z venku, ale z televizních záběrů lze vyčíst, že se stavba povedla. Jenom dobře, když je takových stadionů jako máme my i Hradec. Kdyby měl nové stadiony každý tým, tak by to bylo super. Hradci ale nic nezávidíme, samozřejmě máme hezčí arénu (usmívá se). Hlavně je naše.

Hrál. Bylo to v postupové sezoně. Prohráli jsme 0:1. Myslím, že jsme dostali gól ze standardky. Atmosféru si moc nevybavuji, takže asi nic moc. Přece jenom se jednalo o druhou ligu, navíc stadion byl trochu v dezolátním stavu. Respektive před rekonstrukcí. Takže i ten pohled byl smutný. Dost se to tam rozléhalo. Teď věřím a očekávám, že to bude mít úplně jiné grády.

Pardubický tým přivede na plochu zrekonstruované arény Michal Hlavatý. V minulém kole kvůli karetnímu trestu útrpně sledoval z tribuny, jak se jeho tým od prvních minut vypořádává s oslabením proti silné Plzni. O to více má větší chuť svým kolegům znovu pomoct. Na rozdíl od druhé ligy se vy nejvyšší soutěži Hradci na tolik Pardubice nedaří. Podle mapy spodní Východočeši čtyřikrát v řadě neprohráli a z toho dvakrát vyhráli. Na to by rádi navázali i v sobotu odpoledne. A je tu ještě jedna motivace. Opustit třináctou příčku.

Umocní sebevědomí pardubického týmu sebevědomý výkon proti Plzni? Už jen proto, že dva góly jí na jaře ještě nikdo nevstřelil…

Hlavně v deseti lidech od začátku zápasu! To je skvělé zjištění, že se umíme takto vrátit do zápasu. Na tu poslední půlhodinu proti Plzni bychom chtěli navázat v derby. V oslabení jsme Plzeň místy přehrávali.

Pod Horejšem fotbalovější

Do zápasu s Plzní jste nemohl zasáhnout kvůli čtyřem žlutým kartám. Jak vám bylo na tribuně?

Prožíval jsem to víc, než na hřišti. Člověk vidí, jak kluci v deseti dřou a nemůže jim pomoct. Hodně jsem to prožíval.

Jak jste se cítil po 36 vteřinách, když Denis Halinský trefil Pavla Šulce. Jaký byl váš pohled z ochozů CFIG Areny na celou situaci?

Ze začátku to vypadalo nevinně. Jenže, jak VAR zavolal rozhodčího, ať se jde podívat na záznam, tak to jsem tušil, že z toho nevzejde nic dobrého. Když vytáhl červenou kartu, tak přesto mě to na tribuně, stejně jako kluky na hřišti i lavičce, zmrazilo. Litoval jsem Haliho (Denis Halinský) to byl fakt nešťastný zákrok. Rozhodně nechtěl do Šulce zajet. Ještě měl tuším Vácu (Kamila Vacka) před sebou. Červená to byla po právu.

Hrát proti Plzni bez Michala Hlavatého je těžký úkol. Hrát proti Plzni v deseti bez Michala Hlavatého je nadlidský úkol…

V prvním poločase jsme se k něčemu nedostali. Souviselo to s tím, že jsme hráli v deseti. Chvíli trvalo, než se kluci nějak zformovali. Dopředu jsme sice moc nedostali, ale zase jsme vzadu uskákali několik centrů a standardek. Podle mě to směrem dozadu bylo pevné. Nemohli jsme zabránit tomu, že si tým jako Plzeň vypracoval proti oslabenému soupeři nějaké šance. Dostali jsme blbý gól, ale spíše mě mrzel ten vstup do druhého poločasu, jak nám Plzeň utekla o tři branky. Kluci se ale parádně do zápasu vrátili.

Hradec téměř vyměnil před derby trenéra. Veterána Václava Kotala nahradil svěží David Horejš. Jakou to může hrát úlohu?

Určitě budou fotbalovější. Možná by nám to mohlo svědčit o něco více. Pro Hradec znamená pan Horejš nový impulz. Nicméně bude asi těžší přečíst jejich styl, kterým se budou pod novým trenérem prezentovat. Každý má svůj rukopis. Jasně, hráli jsme s Jabloncem i Českými Budějovicemi, kde působil, ale každé mužstvo je jinak poskládané. Ale jsme připraveni, protože naši trenéři už mají něco vysledované (mrkne).

Středočech Hlavatý je nějaký čas vedený jako Východočech. Už jste derby s Hradcem nacucaný jako ta houba?

Určitě. V Pardubicích s přestávkou jedu čtvrtou, pátou sezonu. Už se považuji za Pardubáka. Derby je pro mě mimořádný zápas.

A co zápas s Plzní a západočeská, přesněji plzeňská, minulost Michala Hlavatého?

Mrzelo mě, že jsem nemohl nastoupit. Vždycky se chcete ukázat před klubem. Kde jste strávil nějaký čas. Jednoznačně jsem ale více Pardubák než Plzeňák (směje se). Těch sezon mám tady odkroucených více. Prostě to tak vnitřně cítím.

Rozhodnou srdce a chuť

Poprvé v novodobých dějinách jdete v první lize do vzájemného střetu s věčným rivalem s tím, že můžete Hradec v tabulce přeskočit. Může být vyšší motivace?

Je to speciální zápas. I kdyby se nejednalo o derby, hrajeme se soupeřem, který je v tabulce vedle nás. Už jsme jednu možnost propásli, když jsme neporazili doma Teplice. Tentokrát, bychom chtěli být úspěšní.

Takže bod, nebo tři?

(vypálí) Tři.

Dokonce se objevují názory, že jste mírným favoritem, a to bez ohledu na kurzy sázkových kanceláří. Co vy na to?

Zní to hezky. Derby nemá favorita. Je to sice klišé, ale kolikrát trefné. Nejen v naších poměrech. Rozhodne který tým bude mít větší srdce a chuť, než cokoliv jiného.

Cítíte na základě jarních výkonů šanci prodrat se po závěrečném kole základní části do prostřední skupiny?

Rádi bychom. Jdeme zápas od zápasu. Vidíte další klišé, ovšem tak to zkrátka je. Naším cílem je nesestoupit. No a kdyby vyšla první desítka, tak to by bylo perfekt. Jinak je pro nás vysněnou metou nejhůře třinácté místo.

Po podzimu jste měl trochu trauma z toho, že jste nepřispěl týmu žádným gólem. Tak jste se trefil, i když míč pořádně netrefil, hned v prvním utkání jara na Slovácku. Navíc se jednalo o zásah last minute. Už jste v pohodě?

Nebylo to úplně trauma, ale ano, spadlo to ze mě. Ale pochopitelně bych chtěl týmu více pomáhat body. Ať už vstřelenými brankami či asistencemi. Jsme rád, že jsme se v Uherském Hradišti. To byly pro nás obrovsky důležité body. Hlavně pro psychiku. Nastartovaly nás k dalším čtyřem. V tom byl ten gól trochu jiný.

Cítíte jako kapitán vyšší zodpovědnost i za to, že musíte občas nějaký gól dát?

Asi ano. Vnitřně to opravdu tak cítím.

V jakou věříte diváckou podporu z Pardubic? Přeci jenom do Mladé Boleslavi, kde měl Hradec Králové dva roky azyl, to bylo poněkud dále.

Věřím ve velkou podporu našich fanoušků. Co vím, tak těch lístků pro naše příznivce je prodáno mraky. Kulisa by mohla být fantastická. Přál bych si, aby nás stejně jako proti Plzni hnali. Aby to v Hradci vyšlo na vítězství.