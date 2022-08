„Pod slovy ‚pár piv‘ si představuji dvě tři piva. A na tom nevidím nic špatného, takže kritika není namístě. Jo, kdyby se šel frajer rozsekat a někde by vyváděl, tak to ne, ale jít na večeři a oslavit výhru i dvěma pivy, je v pořádku. To má sedět u Fanty? Nevím, co pije Krčmář, ale i pro psychiku je dobře se takto uvolnit,“ myslí si bývalý fotbalista Baníku Ostrava či Slavie Martin Lukeš.

Podobného názoru je i pardubický kapitán Jan Jeřábek. „Společností rezonuje spousta důležitějších a vážnějších témat. Rozhodně jím není to, že van Buren šel po vítězném zápase na pár piv. A nevidím ani jediný důvod, proč by se tím mělo vedení Liberce zabývat.“

„Myslím, že biatlonista Krčmář hodně přestřelil. Podobná oslava k vítěznému zápasu patří, nejen ve fotbale, ale v jakémkoliv sportu. Pár piv po utkání ani profesionálnímu fotbalistovi nijak neuškodí,“ tvrdí bývalý fotbalista FK Planá Roman Malík.

Špatná regenerace

Na druhém pólu barikády jsou hlavními argumenty proti pití piva mezi fotbalisty hlavně regenerace svalstva a příklad pro mládež. „Souhlasím jednoznačně s vyjádřením Michala Krčmáře. Po utkání do sebe nalít ‚pár‘ piv není slučitelné s profesionálním sportem, tělo nutně potřebuje zregenerovat, a alkohol tomu rozhodně neprospívá. Pokud to fotbalisté myslí vážně, musí tomu obětovat vše a je to tím pádem neslučitelné s nočním životem a s tím spojenou konzumací alkoholu,“ říká trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský.

Amatérský a profesionální fotbal? To je podle Davida Frühaufa, který hraje I. B třídu za Jisrku Nová Bystřice,v konzumaci alkoholu zásadní rozdíl. „Na této úrovni by se alkohol na oslavu vítězství či povedeného výkonu asi zmiňovat vůbec neměl. Něco jiného je amatérský fotbal, ale mezi profesionály to nepatří už jen kvůli tomu, že to není dobrý příklad pro mládež. Za mě je to špatně.“

Jsou ale i tací, kteří jsou na pomezí. Příkladem budiž bývalý obránce reprezentace Milan Fukal. „To, že si fotbalista dá pivo, určitě není problém. Ale vidím problém v tom, co chtěl Michal říct. Že sportovci jdou oslavovat, když mají co, v tom problém nevidím. Ale není třeba to ventilovat.“

Co k tomu řekli zástupci z východních Čech:

Jan Jeřábek (FK Pardubice - Fortuna liga):



1. Přijde Vám normální dát si jedno pivo po zápase?

Úplně tu kauzu nechápu. Van Buren hraje další zápas za týden, tak si nemyslím, že by se někde zbořil. Ale že si dá pivo, tak to je úplně v pohodě. Já si po utkání taky klidně jedno dám. Nemám s tím ani u nikoho žádný problém.



2. Myslíte si, že by taková informace měla zůstat pouze v klubu?

Nevím, proč by se to mělo tajit, že si i prvoligoví fotbalisti dají po zápase jedno pivo. Navíc každý to ví. Jsme normální lidi a kromě profesionálního fotbalu také máme nějaký civilní život. Nevím, Michal Krčmář to má hozené asi trochu jinak. V kolektivních sportech se na pivu tuží parta, ale není to o žádném velkém pití. To platí i v případě van Burena, který to podle mě myslel podobně.



3. Měl by to klub popřípadě společnost řešit?

Společností rezonuje spousta důležitějších a vážnějších témat. Rozhodně jím není to, že Van Buren šel po vítězném zápase na pár piv. A nevidím ani jediný důvod proč by se tím mělo vedení Liberce nebo i jiných klubů zabývat.

Ondřej Kesner (kapitán MFK Chrudim - F:NL): „Můj názor, že je to v českém fotbale naprosto běžná věc a nevidím na ní vůbec nic špatného. Právě naopak, málo kdy se mužstvo stmelí lépe než na pivu po zápase. Samozřejmě, musí to být v nějakých mezích, nic se nesmí přehánět. Ale krátké posezení je za mě v pořádku.”

Jan Řezníček (MFK Chrudim - F:NL): „Pivo si po zápase někdy také dám. Samozřejmě z pohledu regenerace je to špatně, kor v dnešním profisportu, kdy se vše zrychluje a posouvá a mohou rozhodovat detaily. Nicméně asi zas takovou vědu bych z toho nedělal. Každý profisportovec by měl vědět co a jak si může dovolit, aby podaval co nejlepší výkon. A v kolektivních sportech je hodně důležitá správná chemie v týmu, a ta se např. na společné večeři utváří dobře.”

Tomáš Labík, hráč FK Chlumec nad Cidlinou (ČFL): „Já si myslím, že jedno dvě piva v první lize jsou úplně v pořádku. Chlapi mají skvělé zvládnutou regeneraci, takže jedno dvě pivka po zápase si můžou dát."

Tomáš Picha, TJ Dvůr Králové nad Labem (divize C): „Určitě. U piva se nejlépe probírá vítězný zápas a tuží kolektiv. Myslím, že dvě tři piva neublíží ani ligovým fotbalistům."

Oldřich Velich, SK Jičín B (I. B třída): „Jsem klasická “kopačka”, ale pivo nepiji. Přesto dobře vím, že pivo a fotbal patří k sobě. Takže pivo.na pozápasové oslavě samozřejmě ano. Ale jak se říká, všeho s mírou (otázka s jakým)."

František Dvořák st. (trenér SK Vysoké Mýto B - KP): „Upřímně řečeno mi to celé přijde tak trochu jako bouře ve sklenici vody. Myslím si, že je třeba rozlišovat kolektivní a individuální sport. Biatlonista nebo třeba atlet to mají možná nastaveno jinak, i když ani v těchto případech se nedomnívám, že by byli všichni, jak se říká, úplně svatí. Ale ke kolektivu a partě to pivo po zápase patří, pochopitelně v rozumné míře. Ono je to také o tom, že na fotbalisty je na veřejnosti daleko více vidět než třeba do uzavřené úzké skupiny biatlonistů.”

Tomáš Repák, SK Týniště nad Orlicí (KP): „Myslím si, že na třech pivech k večeři není nic hrozného. Navíc, když druhý den nemají trénink a zápas hrají až za týden."

Dušan Mattuš (SK Dřenice - OP Chrudim): „Myslím že když dá někdo hattrick tak by to měl nejenom oslavit, ale to vedení klubu kterému ten hráč tím hattrickem pomohl k zisku 3 bodů mělo to pivo zaplatit.”

Jan Marel, Sokol Velká Jesenice (OP Náchodska): „Pivo je tradiční český nápoj a spojení piva s fotbalem šlo vždycky ruku v ruce. Takže ano, pokud se jedná o jedno, dvě pivka, pak je to v úplném pořádku."