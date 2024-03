Rána před reprezentační pauzou. Pardubice proti Baníku sahaly po bodovém zisku, ale rozmezí deseti minut ve druhé polovině veškeré plány naprosto zhatilo. Ostrava skórovala ze standardní situace a po červené kartě se do kabin musel odebrat Martin Chlumecký s Pablem Ortizem. Navíc byl vyhozen z prostoru laviček i trenér Radoslav Kováč.

Pardubičtí dohrávali proti Ostravě zápas v devíti lidech. Navíc přišli po vyloučení také o trenéra Radoslava Kováče. | Foto: David Haan

„Hodnotí se to těžko. Zase další domácí prohra a zase bez vstřeleného gólu. Hodně nás mrzí první poločas, kdy si myslím, že jsme měli několik šancí. Ty ale musíme proměnit. Minimálně Filip Brdička, když šel sám na brankáře, tak to musí být gól. Po prvních pětačtyřiceti minutách jsme apelovali na kluky, ať pokračujeme v takto energickém výkonu a ať si udržíme kvalitu na míči. Myslím, že v začátku druhého dějství jsme v tom ještě pokračovali, ale pak se to vše zhroutilo,“ zhodnotil asistent pardubického trenéra úspěšnější část zápasu.

„Pak jsme nabídli Baníku nějaký protiútok a inkasovali jsme ze standardní situace z rohu. Pak jsme dostali červené. V závěru jsme se snažili o vyrovnání, ale v osmi lidech se to těžké dohání. Hru jsme zjednodušili, ale už to nestačilo. Cítíme velké zklamání,“ dodal David Mikula.

Faktor červených karet trápí Východočechy po celou sezonu. Jinak tomu nebylo ani proti Baníku.

„Vlastně obě ty červené byly po žlutých kartách. Těžko se mi to hodnotí, protože jsem viděl jeden faul přímo před lavičkou. Já nevím no… Mně se zdá, že se dostáváme do situace, kdy vlastně ani hráči neví, co je faul na kartu, a co ne.“ neskrýval rozčarování.

Vlna červených karet znamenala pro Pardubice nejtěsnější možnou prohru

Do kabin, respektive na tribunu, se musel poroučet také hlavní trenér Radoslav Kováč. Ten se podle zápisu rozhodčího vyjádřil na jeho adresu hanlivými a velice urážlivými slovy.

A co na to říká jeho trenérský kolega?

„Tím, že jsme to měli před očima, tak jsme cítili malinkou křivdu. Rozhodčí zapískal až potom, co hráč Baníku zařve a najednou vytáhne žlutou kartu. Nějakým způsobem tam Kovy vyjel na pana rozhodčího. Nevím, jestli mu řekl až něco tak extrémního, že za to měla být červená karta. To nechci soudit. Ale samozřejmě ty emoce tam byly obrovské. Bylo to po obdržené brance a najednou jdete do desíti po druhé velmi sporné kartě. Uznávám však, že jsme to nezvládli i po téhle stránce.“

Východočeši tak před reprezentační pauzou nedokázali napravit zklamání z derby s Hradcem Králové. Shodou dalších výsledků a okolností se navíc svěřenci trenéra Kováče přiblížili k sestupovému pásmu.

"Tak my jsme v tom pásmu zhruba celou sezonu. Vždy, když můžeme udělat krok výš, tak ten zápas nezvládneme. My jsme moc dobře věděli o kvalitách Baníku, ale myslím si, že jsme byli dobře připravení a škoda toho prvního poločasu. Pro nás dobře, že je teď reprezentační pauza. Věříme, že se nám vrátí tři hráči, kteří nemohli nastoupit. Dáňa se Zlatanem nám chybí dost, to je dvanáct gólu. Tím ale nechci nějak shazovat kluky, co nastoupili místo nich. Filip Brdička to zvládl dobře, jen škoda té šance. My teď ale musíme i vymyslet, jak nastoupíme proti Sigmě. Stojí nám stopeři kvůli červených kartám," uvědomuje si obrovský problém asistent David Mikula.

ČK pro Radoslava Kováče: Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, Křičel z prostoru technické zóny na R slovy: "Jděte už do p*či vy zm*di!"

O kartách se v kabině bavíme

Svůj pohled na prohraný zápas s Baníkem dal i Vojtěch Patrák: "Myslím, že první poločas byl velmi dobrý. Baník jsme tlačili a měli jsme tam jasné šance, které jsme měli proměnit. Druhý poločas byl podle mého názoru vyrovnaný, hra se přelévala nahoru a dolů. Pak jsme ztráceli zbytečné míče a vlastně jsme Baníku pomohli se dostat do hry, což je škoda, zvláště kvůli gólu ze standardní situace."

Pablo Ortiz byl po Martinovi Chlumeckém druhý vyloučený. Nutno říct, že zákrok to byl minimálně nešťastný. Probírají takové situaci hráči mezi sebou v kabině?

"Ano, samozřejmě si o tom říkáme v kabině, abychom nedostávali zbytečné karty. Viděl jsem to zepředu a myslím, že to nebylo tak zlé, jak rozhodčí tvrdil, že došlo k šlápnutí na hlavu. Když vám někdo spadne pod nohy, je to těžké," má jasno Patrák.