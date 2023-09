Ostuda na druhou. Rok se s rokem sešel, Pardubice se opět ztrapnily ve Velvarech

To nevymyslíš… Pardubičtí fotbalisté znovu narazili v MOL Cupu na třetiligové Vevary. Soupeř sice okupuje druhou příčku ve třetí lize, ale to nemělo účastníka FORTUNA:LIGY znervózňovat v jakékoliv sestavě. Osmifinále už měly nadosah ruky, jenže domácí gólem last minut vyrovnali a po bezbrankovém prodloužení byli o jednu trefu přesnější v penaltové loterie. Pardubice si tak zopakovaly loňskou ostudu, s tím rozdílem, že 14. září 2023 prohrály 0:1 už v základní hrací době.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) vypadli ve Velvarech z poháru. | Foto: Radek Klier