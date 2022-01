„Chápu, že nemusejí být spokojeni. Na druhou stranu, kdo znal Joela Kayambu, když jsme ho přivedli z Hlinska. Nebo Ewerton. Objevil jsem ho v souboji béček, našeho s Mladou Boleslaví. Kdo byl tenkrát nadšený z fanoušků, když jsme angažovali bezejmenného hráče,“ připomíná Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Svými větami naznačuje, že by se někdo podobný jako Kayamba mohl vylíhnout ze současných nováčků. Uklidní tím pardubické příznivce? Jména fotbalistů i názvy klubů, ze kterých přicházejí vyvolávají otazníky…

V prvním testu se museli sklonit před talentovanými mladíky z Baníku

„Ta jména nejsou tolik známá, ale ať je to Robin Hranáč, který měl stoprocentní minutáž ve slovenské lize. A hrál výborně. Nana je sice hráčem Motorletu, nicméně tam byl jen proto, že přišel na rozkoukání do České republiky. Jedná se o velmi zajímavého ofenzivního hráče, který má figuru jako Bony Wilfried. Co se týče Opluštila. Ano, jde k nám ze třetí ligy, ale má odehráno mraky sezon ve druhé lize. Je to zkušený hráč v nejlepších letech,“ vypočítává Zavřel a dodává: „Tato jména bych ani trochu nepodceňoval. Navíc máme nějaký čas s nimi pracovat. Řešil bych to, až se rozeběhne jarní část.“

Američan z Afriky Pod Vinicí. Teplé počasí dovolilo zahájit přípravu v „obýváku“

Nutno podotknout, že druhá várka „zboží“, se už může pochlubit prvoligovými zkušenostmi. Takový Milan Jirásek už má na svém kontě téměř 150 startů v nejvyšší soutěži. O místo v pardubickém kádru zabojují v příštích týdnech také Jakub Rezek a Jiří Kateřiňák.

V Pardubicích jsou momentálně na testech

Nana Dwomoh Akosah-Bempah – Motorlet Praha, Robin Hranáč – Plzeň (Liptovský Mikuláš), Marek Opluštil – Vyšehrad (České Budějovice, Jihlava, Viktoria Žižkov), Milan Jirásek – Mladá Boleslav (Sparta Praha, Teplice, Bohemians Praha, Baník Ostrava), Jakub Rezek – Slovácko (Hradec Králové, Olomouc, Zlín, Uherský Brod), Jiří Kateřiňák – Hradec Králové (Mladá Boleslav, Ústí nad Labem, Třinec).