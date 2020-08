Nejvyšší fotbalová soutěž se do Pardubic vrací po dlouhých letech, Přímo v krajském městě se ovšem hrát nebude. Přechodný azyl nakonec našel pardubický tým v Praze.

Hlavní město bylo od začátku v plánech vedení klubu. „Oslovili jsme Viktorii Žižkov, jenže od jejich vedení jsme se dozvěděli, že mají tribunu v havarijním stavu, budou rekonstruovat a také že mají ambice hrát v probíhající sezoně alespoň baráž, tudíž jsou v podobné situaci jako my,“ prozradil nedávno Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Proto se klub následně domluvil o budoucí spolupráci s Mladou Boleslaví. „Zavolal jsem si s prezidentem klubu Josefem Dufkem, jednání bylo velmi rychlé, korektní. Vlastně díky tomu, že Boleslav byla takto vstřícná, jsme mohli začít pomýšlet na boj o postup,“ zopakoval Zavřel.

VARIANTA ĎOLÍČEK

Další vývoj situace ovšem otevřel ještě pražskou variantu.

„Ve chvíli, kdy se nám povedlo postoupit, a zároveň jsme věděli, že Žižkov do ligy nepůjde a Ďolíček tedy využívat nebude, jsme kontaktovali Bohemians,“ doplnil Zavřel.

„Příjemně mě překvapilo vstřícné jednání z jejich strany. Řekl bych, že je to v první lize obdobný klub tomu našemu. Vyznačuje se rodinným zázemím, je skromný. Věřím, že si vzájemně dokážeme vyhovět a součinnost bude bezproblémová,“ řekl k jednáním Vladimír Pitter, předseda představenstva. Když potom tuto změnu schválila Licenční komise, bylo rozhodnuto. Ďolíček se stal přechodným domovem.

Pardubice si ovšem musí poradit se stále platícím omezením kapacity. „Na Bohemians je celková kapacita pro 6300 diváků a my ji vzhledem ke koronavirovým opatřením můžeme využít jen z pětadvaceti procent, což je nějakých patnáct set lidí. Je to nepříjemné i z ekonomického hlediska. Takhle už máme další výdaje a příjem ze vstupného by tuto složku alespoň částečně kompenzoval,“ uvedl Pitter.

VSTUPENKY V PRODEJI

Prodej permanentních vstupenek na utkání Pardubic ve vršovickém Ďolíčku byl zahájen. Na hlavní tribunu stojí 2999 korun, do ostatních sektorů 1800 korun (zlevněná 1500 korun). Ceny vstupenek na jednotlivé zápasy se budou pohybovat od 100 do 280 korun (záleží i na soupeři).

Pronájem také zvýší rozpočet

Vladimír Pitter, majitel klubu FK Pardubice: "Vzhledem k tomu, že nám vzrostly výdaje a známe už i jejich přesnou výši, hlavně co se týká nákladů spojených s využitím stadionu na Bohemians a s testováním hráčů, tak jsme nuceni náš rozpočet oproti loňské sezoně navýšit minimálně o 20 milionů korun. Ačkoliv jsem původně deklaroval, že bude zvýšen zhruba jen o 15 milionů korun.

Věříme, že se nám podaří naplnit toto navýšení zvýšeným počtem objemu z partnerských smluv (stávající partneři, noví partneři).

Dále v rozpočtu počítáme s příjmy ze vstupného, ale kolik to bude, je nyní ve hvězdách. Z důvodu bezpečnostních opatření kvůli COVID-19 budeme nuceni snížit kapacitu na stadionu Bohemians z 6300 diváků zhruba na 1500.

V neposlední řadě doufáme i v podporu od Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje, se kterými budeme jednat, i když budeme využívat jiný stadion než v Pardubicích."

Z historie vršovického Ďolíčku



Na pardubické fotbalisty dýchne ve vršovickém Ďolíčku kus fotbalové historie. Stadion, na němž váleli hráči jako Antonín Panenka, Přemysl Bičovský či Karol Dobiaš, byl otevřen 27. března 1932, tehdy nesl název Dannerův stadion podle Zdeňka Dannera, někdejšího ředitele Vršovické záložny, který se o vybudování významně zasloužil. Většími rekonstrukcemi útulný stánek prošel v letech 1970, kdy byla postavena nová železobetonová tribuna a tehdy se na stadion vešlo 16 000 diváků. A taky v roce 2007, v současnosti je kapacita 6300 míst.