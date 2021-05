Tři pardubické góly, třikrát podle podobného mustru. Na konci akcí byla úspěšná dorážka. Sám Solil v 67. minutě vybojoval míč a ještě vystřelil. "Viděl jsem, jak míč odskočil. Protihráč se nastavoval tak, že chce přihrát. Zkusil jsem to dlouhou nohou vyšťourat, což se povedlo. Dostal jsem se do zakončení a Pavel Černý to výborně doplnil," řekl Solil k situaci, ve které Černý zvýšil na 2:0.

V závěru se pak míč ještě po jeho centru odrazil k Michalovi Surzynovi, jenž uzavřel na 3:0 pro Pardubice. "Museli jsme se ponaučit, potřebujeme naše šance zužitkovat. To se nám proti Plzni povedlo, dali jsme z většiny šancí gól. Je dobře, že doplňujeme spoluhráče do vápna. Když někdo vystřelí, tak čekáme, že se to může někde odrazit. Přineslo to ovoce," uvedl Solil.

Pardubice sehrály s Plzni skvělou partii. "Do zápasu jsme mohli vstoupit lépe, prvních dvacet minut se Plzeň dostala k nějakým šancím, měli jsme s tím problémy. Potom už jsme se zvedli a začali útočit. Dali jsme ještě v první půli gól, což nám pomohlo, k tomu přišlo vyloučení. Ve druhé půli jsme chtěli hrát to, co jsme předváděli od dvacáté minuty," popisoval jednadvacetiletý záložník.

Viktoria přitom potřebuje k body potvrzení páté pozice. Po prohře v Ďolíčku už na Plzeň ztrácí sedmé Pardubice jen tři body. I Východočeši tak mohou teoreticky pomýšlet na pozici, která zaručuje účast v evropských pohárech.

"Víme o tom, snažíme se každý zápas odmakat co nejlépe a získat body. Když se to povede, tak to bude krásná sezona," pousmál se Solil.

V utkání toho zase hodně odpracoval, gólové odměny se ovšem zatím v tomto ročníku nedočkal. "Snažím se o to, blížím se, ale potřebuji taky trochu štěstí. Měl jsem tam i tyčky, někdy jsem to netrefil dobře. Musím myslet stále pozitivně. Jsem rád, že góly dáváme jako tým. Doufám, že i já se trefím," dodal Solil.