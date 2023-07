Třináctka ale není vůbec nešťastné číslo… Minimálně pro FK Pardubice. Dvanáctkrát bylo vedení nucené svolat předsezonní tiskovou konferenci mimo svůj domovský areál. Rok 2023 ale mění zažité pořádky. Tiskovka se mohla uskutečnit na zrekonstruovaném stadionu v centru města. Spíše na novém stadionu. Každá složka na ní měla své zastoupení. Největší šarži představoval předseda představenstva společnosti Vladimír Pitter. Sportovní úsek zastupoval jeho ředitel Vít Zavřel. Realizační tým vyslal do „bojů“ s novináři Radoslava Kováče, který uvolnil z tréninku také kapitána Pavla Černého.

Předsezonní tisková konference FK Pardubice. | Foto: Zdeněk Zamastil

Pardubický fotbal vstupuje do svého čtvrtého ročníku ve FORTUNA:LIZE. Pravda, dvakrát se v nejvyšší soutěži zachraňoval, z toho naposledy se bránil sestupu zuby nehty. Nicméně jeho reprezentanti poprvé absolvují celou sezonu v domácím prostředí. S jasným cílem. Tentokrát se už vyhnout bojům o zachování prvoligové existence. Situaci komplikuje fakt, že se kádr tvořil za pochodu, spíše rychlého pochodu a znovu je nezkušený. Vyrovnat by to mohlo mládí, ze kterého srší elán na každém kroku.

Po nakonec úspěšné sezoně nezůstal v Pardubicích kamen na kameni. Letní přestupové okno je otevřeno dokořán a pro manažery nastává hektické období.

„Personální politika se vždy odvíjí od odchodů. Řeší se vhodné doplnění kádru. Některé odchody jsou předpokládané, jiné se pomalu narodí ze dne na den. Přistane vám na stole zajímavá nabídka ze zahraniční Holandska a Dominik Janošek přestupuje do Holandska,“ naráží Vít Zavřel na ztrátu svého ofenzivního klenotu.

K těm očekávaným odchodům patřily návraty hráčů do kmenových klubů. Především stoperů Tomáš Vlčka a Robina Hranáče. I když prvně jmenovaného si stáhla Slavia s ročním předstihem.

„Utrpěli jsme obrovský zásah do naší defenzivy. V ní jsme se na jaře postupem času výrazně zlepšovali. Byl to hlavní důvod toho, proč jsme dokázali první ligu udržet. Odešli nám gólmani, odešla nám obrana. S kolegou Martinem Shejbalem i trenéry jsme tajně doufali, že se jeden z dvojice stoperů vrátí. Bohužel to se nestalo,“ lituje sportovní ředitel, který ale se svými kolegy nelenili.

„Sehnali jsme několik středních obránců. Postupem času zjistíte, že stopery shání v první i druhé lize téměř každý tým. Chtěli bychom co nejdříve přivést a už na tom intenzivně pracujeme ještě dva obránce. Ještě se nejedná o konečný stav,“ poznamenává Zavřel.

Vladimír PitterZdroj: Luboš Jeníček

Střední obránci nejsou

Nedostatkové zboží. V minulosti chyběli na hráčském trhu koncoví útočníci, teď to jsou střední obránci, jinak stopeři.

„Zkrátka nejsou. Po stoperech jsme se ohlíželi i na Slovensku. Jsou však strašně drazí. Kluby se nebojí říct o čásku mezi tři sta a pěti sty tisíci eury. Přitom nikdy nehráli českou ligu, která je kvalitativně lepší než ta jejich,“ přidává zajímavost trenér Radoslav Kováč.

Naopak na ostatních postech vedení pardubické klubu slabiny nepociťuje.

„Myslím, že jsme dobře posílili útok. V ofenzivě budeme disponovat větší kvalitou. Co se týče zálohy, mělo by to být také dobré. V bráně bude Tonda Kinský, který vypadá velice dobře. Bude se doplňovat s Viktorem Budinským, kterého jsme vykoupili z Baníku Ostrava,“ načrtává osu Zavřel.

Všem pardubickým vyjednávačům, kterým velí právě Vít Zavřel se podařil husarský kousek.

„Mám velkou radost z příchodů. Podařilo se nám uskutečnit šest přestupů, z toho pět hráčů je opravdu mladých a tudíž perspektivních. Je to pro nás vklad do budoucna. Budeme silnější,“ vyhlašuje.

Navíc postaráno je také o další klubové roky.

„Naše U19 skončila druhá v republice, to znamená, že si ještě o jedno místo polepšila. Řada dorostenců vypadá fotbalově velice dobře. Budeme muset trochu přehodnotit naši politiku a více se snažit zapracovat vlastní kluky do A týmu. Do budoucna chceme sázet na naše mladé hráče,“ má jasno Zavřel.

Příprava pardubickému týmu moc nevyšla. Tedy výsledkově. Ze čtyř testovacích zápasů uspěl pouze jednou, když porazil Chrudim. Naopak o gól prohrál v Norimberku a pražskou Duklou. V generálce nestačil na nováčka slovenské ligy, kterému podlehl 0:2.

„Nedívali jsme se tolik na výsledky. Jak na tom jsme, ukáže až sobotní zápas doma s Bohemkou,“ říká Kováč.

Jeho svěřenci měli ztíženou situaci, protože tak trochu nebojovali jen s parným počasím, ale hlavně s časem. On sám pak s tím, že se mu obměnila polovina kádru.

„Na odpočinek mezi sezonami se moc nedostalo. Nejvíce jsme pracovali na zabudování nových hráčů do našeho způsobu hry. Těch příchodů bylo opravdu hodně a kvůli baráži jsme měli o týden kratší přípravu. První dva týdny jsme naplánovali těžký kondiční blok. Chtěli jsme zapojit vytipované hráče z U19 a také z B týmu. Chtěli jsme dát všem stejnou šanci, abychom zjistili, jak jsou na tom silově i rychlostně. Prostě zjistit jejich všechny pro fotbal tolik potřebné atributy,“ popisuje bývalý reprezentant.

Největší průvan mu proletěl obranou. Kromě Vlčka s Hranáčem odešel i Martin Chlumecký.

„Když se bavíme o stoperech, tak přišli Denis Halinský s Denisem Donátem. Dva roky hráli pravidelně druhou ligu. Jedná se o nejtalentovanější hráče na těchto postech. Úplně stejně takto přišel před rokem Tomáš Vlček z Jihlavy. Ano naši mladí stopeři dělali v loňské sezoně chyby a podepsali se na spoustě gólech. Denisové jdou stejnou cestou, akorát je musíme co nejdříve adaptovat na první ligu. To znamená, co nejrychleji nabírat hráče ve vápnu, abychom u nich byli včas a nedostávali branky. Hráčům, co ještě nehráli soutěž věříme, ovšem ta jejich adaptace na nejvyšší soutěž musí být neskutečně rychlá. Oni to vědí, a my s nimi pracujeme,“ tvrdí bývalý hráč Olomouce, Sparty či Liberce.

Vít Zavřel Zdroj: Radek Klier

Vyhnout se skupině o záchranu

Domov je domov. Žádné harcování do Prahy a večer zpět. Navíc kvalitní a dostatečná regenerace. Kdo by teď nechtěl v Pardubicích působit… Radoslav Kováč pečlivě sleduje přípravu svých svěřenců na další ročník FORTUNA:LIGY.Zdroj: Radek Klier

„Konečně odehrajeme celý ročník na svém stadionu. Věřím, že nám fanoušci stejně jako na jaře pomůžou. Budeme se držet atraktivního fotbalu. Za klíč k úspěchu považuji, jak budeme bránit,“ konstatuje vyučený střední obránce.

Po první sezoně, kdy Pardubice obsadily, teď už se dá říct, až zázračně sedmou příčku, následovaly dva bídné roky. Tady už nemá platit do třetice něčeho…

„Vůbec ale nechci mluvit o konkrétním umístění. Určitě ale chceme mít všichni klidnější sezonu než tu loňskou a vlastně i předloňskou. Jednoznačnou prioritou je pro nás záchrana. Organizace FK Pardubice se každým půlrokem zvedá. Nejen infrastruktura, ale změnily se i finanční nároky na hráče. Hodně věcí se změnilo, které nejsou navenek vidět. Klub má obrovský potenciál a vydal se správným směrem. Zaslouží si klidnou sezonu,“ přeje si Kováč.

Také on cítí, že kádr ještě není tip ťop, byť mu bezmezně a jako správný motivátor věří.

„Hodně poslouchám, že potřebujeme dovést hráče, nějaké velké jméno. Musí to ale dávat smysl. Musí to být hráč, který má absolutní kvalitu, který chce do Pardubic. Chce pomoct mladému týmu. Jméno jednoznačně chceme. Příkladem budiž Florin Nita. Když před půl rokem přicházel věděli jsme, že on svou kvalitou týmu pomůže, což se také potvrdilo,“ připomíná Radoslav Kováč.

Stačí jediné. Ulovit velkou rybu. Sítě už jsou rozhozené.

„Jsme nachystaní na to, pokud by se objevilo nějaké zajímavé jméno. Je to ryze v kompetenci sportovního úseku. Jakmile dostaneme pokyn, že je to ten pravý hráč, tak nebude problém ho přivést. Jsme velmi pružní. Stejně jsme postupovali v zimě u Florina Nity. Jeho příchod jsme s kolegy vyřešili prakticky za hodinu. Sám jsem v očekávání a věřím, že ještě nějakou zvučnou posilu získáme,“ přemítá předseda představenstva Vladimír Pitter.

Pardubičtí fotbalisté měli v jarní části nad soupeři početní převahu. Samozřejmě, řečeno v nadsázce. Ne, že by byli jejich protivníci pořád vylučováni, ten rozdíl tvořili diváci. Dvanáctý hráč FK Pardubice. Přestože hráli jejich miláčci o záchranu, tak se dalo na jejich fotbal koukat.

„Určitě nás chtějí vidět v tabulce co nejvýš, kde se chceme pohybovat i my sami. Toho dosáhneme jen tehdy, pokud budeme dále ukazovat svoji kvalitu. Každopádně bychom se rádi vyhnuli skupině o záchranu. To je náš cíl v kabině a myslím si, že to očekávají i naši fanoušci,“ tuší pardubický kapitán Pavel Černý.

Prakticky v každém zápase praskala CFIG Arena ve švech. Tedy v sektorech domácím fanoušků určitě.

„Ke dnešnímu dni máme prodáno 1450 permanentek. Do začátku zahajovacího utkání se ještě něco stihne. Naším interním cílem bylo číslo 2000. Velmi se nám osvědčil projekt F karta. Garantuje v momentě zakoupení permanentky desetiprocentní slevu. Dali jsme si limit, že jich prodáme pět set. No a jsme čtyřicet kusů před jeho naplněním. Jedná se o takovou dílčí permici. Jeddním z benefitů je možnost koupit si lístky dva dny dopředu před oficiálním on-line a běžným prodejem. Navíc jsme spustili mobilní aplikaci FK Pardubice. Má výhody pro všechny fanoušky, ale některé její funkce jdou vstříc právě majitelům permanentek. Nabízí přenechání permanentky někomu ze svých známých, nebo poskytnout své místo zpátky do prodeje. A pokud se prodá, vrátí se jejímu majiteli část peněz,“ objasňuje Pitter.

V letní přestávce nemakali jenom hráči. Rušno bylo v areálu kolem hlavního hřiště.

„Po půlroční druhé fázi sezony 2022/23 jsme se v CFIG Areně postupně zabydleli. Ačkoliv jsme stihli kolaudaci v termínu, tak zůstalo spoustu věcí, které se musely dodělat. Významnou bude změna bufetu, kde se rozšiřují okna. Do zahájení soutěže se nestihnou všechny sektory. Prioritou je pro nás východní tribuna, kde by ke zlepšení služeb mělo dojít. Tedy ke kompletnímu zprovoznění obou bufetů. Přestože dojde k rozšíření na jižní i severní tribuně, tak je to stále nedostačující, což ukázala jarní část. Neustále na tom pracujeme. Vnímáme potřeby i požadavky fanoušků. Máme stále co zlepšovat a práce pro nás nekončí,“ uklidňuje fanoušky Vladimír Pitter.

Nový hráč v pardubickém dresu

„Dneska ráno jsme přivítali ofenzivního křídelního hráče Jakuba Matouška z Olomouce na roční hostování. Chceme mít každý post zdvojený pro případ zranění, karetního trestu či poklesu formy. Konkurence a tudíž tlak na hráče v základní sestavě bude vyšší. To se nám povedlo. O Matouška jsme projevili zájem několikrát. Teď jsme jeho hostování řešili s Olomoucí již potřetí. Eminentně jsme ho chtěli už před rokem, ale druhá strana k tomu nebyla ochotná. Jeho příchodem si slibujeme zdvojení postu na levém kraji zálohy. Vzroste tak konkurence Bartoszi Pikulovi, což jen dobře. Podobné to máme už na pravé straně, kde se budou prát o místo v sestavě Vojta Patrák s Vojtou Sychrou,“ podotýká Vít Zavřel.

Soupiska:

1 Antonín Kinský 13.03.2003 brankář

87 Nicolas Šmíd 23.07.1998 brankář

93 Viktor Budinský 09.05.1993 brankář



2 Matyáš Hanč 27.04.2004 obránce

3 Jan Halász 28.02.2001 obránce

4 Denis Halinský 13.07.2003 obránce

5 Denis Donát 14.09.2001 obránce

6 Marek Icha 14.03.2002 obránce

13 Tomáš Koukola 16.02.2002 obránce

20 Matěj Helešic 12.11.1996 obránce

23 Michal Surzyn 10.09.1997 obránce

25 Ondřej Sedláček 20.06.2004 obránce

26 Petr Kurka 04.07.2002 obránce



7 Kamil Vacek 18.05.1987 záložník

10 Bartozs Pikul 02.11.1997 záložník

11 Samuel Šimek 30.03.2002 záložník

12 Emil Tischler 13.03.1998 záložník

15 Denis Darmovzal 17.07.2000 záložník

16 Dominik Mareš 03.02.2003 záložník

18 Štěpán Míšek 20.07.2005 záložník

19 Michal Hlavatý 17.06.1998 záložník

24 Tomáš Solil 01.02.2000 záložník

27 Vojtěch Sychra 30.11.2001 záložník

28 Adam Lupač 20.09.2000 záložník

30 Jakub Matoušek 25.10.1999 záložník



8 Vojtěch Patrák 18.03.2000 útočník

9 Pavel Černý 28.01.1985 útočník

17 Ladislav Krobot 01.04.2001 útočník

33 Tomáš Zlatohlávek 22.05.2000 útočník

Realizační tým FK Pardubice – podzim 2023



Trenér: Radoslav Kováč

Asistent: David Mikula

Trenér brankářů: Martin Shejbal

Kondiční trenér: Michal Hampel

Kondiční trenér: Filip Kopřiva

Videoanalytik: Filip Pražák

Vedoucí týmu: Jan Císař

Fyzioterapeutka: Lenka Konvalinová

Masér: Michal Kábele a Petr Novák

Lékař: MUDr. Tomáš Brož

Změny v kádru:

Přišli: Vojtěch Patrák (AC Sparta Praha), Ladislav Krobot (FK Mladá Boleslav), Viktor Budinský (FC Baník Ostrava), Tomáš Zlatohlávek (SK Sigma Olomouc), Michal Surzyn (FK Jablonec), Denis Darmovzal (FK Mladá Boleslav) – uplatnění opce, všichni přestup, Antonín Kinský (SK Slavia Praha) – hostování, Denis Halinský (SK Slavia Praha) – hostování, Denis Donát (FM Mladá Boleslav) – hostování, Jakub Matoušek (SK Sigma Olomouc) - hostování, Jan Halász (MFK Chrudim) – konec hostování, Petr Kurka (FK Varnsdorf) – konec hostování.

Odešli: Dominik Janošek (NAC Breda), Dominik Kostka (FK Mladá Boleslav), Jiří Letáček (FC Baník Ostrava) – uplatnění opce, David Huf (MFK Chrudim) - hostování, Leandro Lima (FC Samgurali – Gruzie) – hostování, Bernardo Rosa (Viktoria Žižkov) – hostování, Florin Nita (AC Sparta Praha) – konec hostování, Tomáš Vlček (SK Slavia Praha) – konec hostování, Jakub Markovič (SK Slavia Praha) – konec hostování, Robin Hranáč (FC Viktoria Plzeň) – konec hostování, Martin Chlumecký (FC Baník Ostrava) – konec hostování, Colet Kapanga (FC Hlinsko) – konec hostování, Jan Jeřábek – konec smlouvy, Tomáš Zahradníček – konec smlouvy.