„Přednost jsme dali fanouškům, kteří vlastnili permanentní vstupenku již v podzimní části sezony. A také těm, kteří si zakoupili naši eFKartu,“ vysvětluje.

Tento nový produkt, který vznikl s návratem domů.

„Držitelé eFKarty mohou ihned začít využívat benefity, které tento projekt nabízí. Největší výhodou je sleva na nákup permanentních a jednotlivých vstupenek. Exkluzivní pak bude možnost zúčastnit se Stadion Tour, osobně se setkat s našimi hráči a trenéry, či se zúčastnit besedy s vedením klubu,“ vypočítává Klier.

Klub nabízí eFKarty v kategoriích Plus (650 Kč) a Basic (350 Kč). Pro jarní část sezony mají platnost do konce června.

Na jaře Slavia i Sparta

Permanentkáři si zajistí hned devět garantovaných zápasů.

FK Pardubice sehraje v jarní části nejvyšší soutěže na domácím trávníku minimálně devět utkání. Sedm z nich v základní části a minimálně další dvě v nadstavbové části. Permanentní vstupenka bude opravňovat do 30. června také ke vstupu na přípravná a všechna další utkání, která se budou odehrávat na Letním stadionu.

Slavia, Sparta a v derby Hradec, na Letňáku bude na jaře mazec

A fotbaloví fajnšmekři se mají opravdu na co těšit.

Největším lákadlem budou bezesporu zápasy s pražskými „S“. Slavia navíc bude prvním celkem, který se po rekonstrukci a dlouhé nečinnosti přestaví na Letním stadionu. Vyprodáno se čeká rovněž ve východočeském derby s Hradcem Králové. Atraktivitu představuje také ostravský Baník. Nelze opomenout ani střet se Slováckem, které vede strůjce pardubického zázraku Martin Svědík. Kromě těchto pěti duelů se mohou příznivci těšit na záchranářské bitvy s Teplicemi a především Zlínem. Tohle je tedy jistota. A po ní přijde nejistota v podobě záchranářské loterie. Tedy v případě, že se FK Pardubice nevyšvihne nějak záhadně do prostřední nadstavbové skupiny…

„Majitelé permanentních vstupenek se logicky vyhnou zvýšené ceně vstupenek při rizikových utkáních,“ podotýká Radek Klier.

Základní ceny permanentních vstupenek

2500 Kč - na tribunu východ (u Tyršových sadů), 1900 Kč – na tribunu sever (za branou směrem k řece Labi).

Slevy 40 % pro děti do 12 let, seniory nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P

Způsob prodeje

On-line: prostřednictvím prodejního systému.

Off-line: v Infocentru Pardubice, Třída míru 60.

Deset důvodů, proč si pořídit "permici"

1) Garantovaná přítomnost na všech zápasech, včetně těch atraktivních.

2) Vstup na zápasy vyjde levněji, než nákup jednotlivých vstupenek.

3) S permanentkou na první tým lze zavítat rovněž na zápasy pardubické rezervy na stadion Pod Vinicí.

4) Permanentka neplatí jen na duely FORTUNA:LIGY, ale na všechny akce, které se konají na Letním stadionu.

5) Provázáním „permice“ s eFKartou je možné si ji ještě zlevnit a navíc získat další balíček výhod.

6) Již žádné fronty a zdržovaní se pokladny.

7) Nehrozí zapomenutí koupit si vstupenku na fotbal…

8) Možnost poznat na tribuně nové přátele z řad dalších držitelů permanentek.

9) Přednostní právo na své místo v další sezoně.

10) Tip na lukrativní vánoční dárek pro blízké.