Návrat na místo činu. Neopakovat loňskou ostudu, velí v Pardubicích

Po roce znovu do Velvar. Opakovaný los třetího kola MOL Cupu přiřknul pardubickým fotbalistům soupeře, kterého zpřed dvanácti měsíců znají lépe, než by jim bylo milé. Psalo se totiž 14. září minulého roku, když je středočeský třetiligový klub vyprovodil z pohárového pavouka po senzačním vítězství 1:0. Tehdy to mimochodem byla premiéra trenéra Radoslava Kováče na pardubické lavičce a pořádně mu tam zhořkla.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Luboš Jeníček