Pětadvacetiletý fotbalista udržel unikátní bilanci. V prvoligové sezoně odehrál jako jediný 3060 minut. Tedy plný počet, nechyběl v žádném utkání.

„Musím poděkovat za důvěru trenérům, že mě stavěli a dávali mi příležitost. Snažím se to každý trénink a každou minutu splácet svým výkonem. Musím zaťukat, že zranění se mi vyhýbala. Já se snažím vždy makat na sto procent, abych si o sestavu řekl,“ řekl k bilanci sám Toml.

Před touto sezonou měl na kontě jen dva prvoligové starty. Každý navíc v jiném klubu - v Karviné a Mladé Boleslavi. "Dal jsem si cíl aspoň další dvě ligová utkání. Nakonec se jich povedlo 34," pousmál se Toml.

V posledním utkání sezony Pardubice podlehly Jablonci 0:1, ale celkový dojem ze sezony to Východočechům nemohl překazit. "Když prohrajete poslední zápas, tak to není příjemné nikomu. Bojovali jsem do poslední chvíle, jen škoda, že jsme to nedotáhli k remíze. Jinak to pro nás byla snová sezona, protože na začátku nás skoro všichni tipovali na sestupujícího. My jsme dokázali, co jsme dokázali," dodal ještě.

Toml mohl ještě v předposlední minutě vyrovnat a posunout Pardubice dokonce na šesté místo. Branku při zakončení těsně minul. „Z mého pohledu chybělo tak třicet centimetrů, byla to škoda. Měl jsem to dát, zavřel jsem to, ale bohužel míč letěl kousíček vedle,“ popisoval pardubický stoper Martin Toml.

Po dovolené zahájí Pardubičtí přípravu na další prvoligovou sezonu. "Pro nás bude sezona strašně náročná. Budeme chtít navázat na výkony a svádět vyrovnanější bitvy v duelech, ve kterých jsme vybouchli. To pro nás je motivací a cílem do další sezony," uzavřel Toml.