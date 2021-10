Deset zápasů = šest bodů. Dosavadní prvoligovou bilanci chtějí vylepšit fotbalisté Pardubic, kteří zítra vstoupí do další fáze této sezony. První soupeř? Velké jméno, v Ďolíčku Pardubice vyzvou druhou Spartu.

O situaci v pardubickém týmu hovoří VÍT ZAVŘEL, sportovní ředitel FK Pardubice. „V některých věcech se musíme výrazně zlepšit a posunout,“ říká Zavřel.

Sportovní ředitel FK Pardubice Vít ZavřelZdroj: Deník/Luboš Jeníček

Jak přišla týmu vhod reprezentační přestávka, před kterou Pardubice třikrát v řadě prohrály?

To je těžké posoudit. Já si spíš myslím, že bychom potřebovali pravidelně hrát, protože se potřebujeme z něčeho odpíchnout a pozitivně se posunout. K tomu samozřejmě potřebujete vyhrát a pokusit se udělat nějakou šňůru. Co nejrychleji bychom potřebovali urvat vítězné utkání, které nás může nakopnout. Já osobně jsem z té reprezentační pauzy neměl radost.

V jakém stavu je mužstvo? Proti Spartě nemůže hrát kapitán Jan Jeřábek…

Honza je vykartovaný, ale k tomu v této těžké situaci řešíme i zdravotní stav některých hráčů. Zcela zdravý ještě nebyl Michal Beran. U dalších je to otázka, nechtěl bych je jmenovat.

Už dříve jste potvrdil, že jste o změnách v realizačním týmu neuvažovali. Byli jste přesto jako vedení klubu během pauzy ve větším kontaktu s trenéry či hráči?

Já jsem s nimi v pravidelném kontaktu. Měl jsem sezení s trenéry i s některými staršími hráči. Nějaké věci jsme si řekli. Víme, jaká je situace. Shoda panuje v tom, že v některých věcech se musíme výrazně zlepšit a posunout. Potřebujeme vybojovat vítězné zápasy, abychom se dostali na jinou vlnu.

Souhlasíte s tím, že Sparta, ale i vy, půjdete do zápasu v jiném rozpoložení než na jaře, kdy se hrálo 2:2?

Jednoznačně. Sparta udělala pod trenérem Vrbou velký progres, jsou na tom celkově dobře. To se ukázalo i v reprezentaci, kde bylo hodně hráčů Sparty. Čeká nás silnější soupeř než v předchozí sezoně.

Půjdete velkého favorita znovu potrápit?

Já říkám, že v české lize může porazit každý každého. Pokud by se nám podařil uhrát se Spartou alespoň bod, tak by to byl velký úspěch. To by nám pomohlo, abychom byli pozitivnější.

Minule se hrálo v Ďolíčku proti Spartě s omezeními, prakticky bez diváků. Jakou čekáte kulisu v neděli večer?

Dá se čekat, že v Praze bude mít výraznou fanouškovskou podporu Sparta. Daří se jim, tak atmosféra bude úplně jiná. Na druhou stranu říkám, že chceme hrát první ligu dlouhodobě, tak je nejvyšší čas, aby si i s tímto naši kluci dokázali poradit a takové zápasy zvládali.

Šejvl: Může se stát cokoliv

Pamatuje nejen vzájemné ligové duely v minulé sezoně, ale i pohárový dvojzápas, v němž v roce 2015 Pardubice zdolaly Spartu 1:0. „Je třeba připomenout, že ani v těch dalších zápasech jsme neměli daleko k cennému skalpu,“ uvedl obránce Martin Šejvl. Co pardubický fotbalista říká o současné Spartě? „Mají formu, nakopla je výhra v derby. Na druhou stranu byla přestávka a plno hráčů mělo vytížení v reprezentacích, může se stát cokoliv,“ domnívá se Šejvl.