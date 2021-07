„Že jsem zase prvním střelcem, tak na to jsem teď vůbec nemyslel. A že jsem se trefil opět do branky směrem k tramvaji? Po zápase už mě to napadlo,“ usmíval se pardubický záložník.

Jak hodnotíte start Pardubic do nové sezony?

Když se podíváme na průběh zápasu, tak jsme rádi za ten bod. Ke konci se dalo vytěžit víc, ale po průběhu můžeme být spokojeni. Před rokem jsme začínali prohrou, tak v porovnání bod bereme a přidáme zase další.

Trenér Novotný: Udělá spoustu práce

Plný počet minut, dva vstřelené góly i jedna žlutá karta. Co k výkonu Emila Tischlera řekl trenér Jaroslav Novotný? „Emil není takový hráč, který by byl na hřišti tolik vidět jako třeba dříve Míša Hlavatý. V první půli střídal dobré okamžiky s horšími. V tom druhém už hrál tak, jak bychom si představovali. Emil předvádí svou hru a udělá spoustu práce,“ poznamenal kouč.

Proč se Karviná dostala do dvoubrankového vedení?

Na začátku jsme trochu zaspali, pouštěli jsme soupeře do šancí, byla z toho i penalta. Postupně jsme se dostali do hry, až do konce jsme pak byli lepším týmem. Inkasovali jsme ve druhém poločase další branku, ale zasloužili jsme si vyrovnat.

Jaké myšlenky vám běžely hlavou za stavu 0:2?

Cítil jsem, že jsme lepším týmem. Myslím, že všichni věřili tomu, že vyrovnáme. Nakonec se nám to povedlo.

Byl důležitým startovacím momentem váš první gól?

Takový gól vždy pomůže, mužstvo najde další síly. Je tam naděje na vyrovnání, to pomůže.

Šlo o nacvičenou akci, nebo šance vyplynula ze situace?

Měli jsme oční kontakt se Slámičem (Jiří Sláma), který mi poslal parádní balon. Takové náběhy chceme dělat, ale bylo to v této situaci spíš takové spontánní. Viděl můj náběh, byl jsem před brankářem a musel už zakončit.

Jak jste se celkově cítil v prvním utkání sezony?

Cítil jsem se velice dobře. Možná bylo znát, že jsme na tom kondičně ke konci lépe než soupeř, že jsme měli víc sil. Pomohlo nám to. Nohy nám šly, to je vždy v takových zápasech důležité.

Pomohli vám ve druhém poločase i diváci, kteří dorazili na hlavní tribunu ve vršovickém Ďolíčku?

Podporu fanoušků si musíte získat, takovým gólem na 1:2 se to povede. Pak je to znát, fanoušci v zádech vám pomohou. Pro soupeře je to nepříjemné, když cítí, že tlak vytváříme my.