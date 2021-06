Nejlepší pardubický kanonýr uplynulého ročníku David Huf, jenž ve své premiérové sezoně mezi elitou vstřelil devět gólů, dostal ve východočeském klubu nový tříletý kontrakt. I když je i o kmenové hráče Pardubic zájem v dalších týmech, prodloužil dvaadvacetiletý fotbalista spolupráci s FK Pardubice.

Pardubický fotbalista David Huf v utkání proti Spartě. | Foto: Luboš Jeníček

„Vím, že některé hráče sleduje Slavia i další týmy. Podle mě by měli odcházet, když víme, že na to jsou připravení. Jinými slovy, když už jim jsou Pardubice malé. Přijde časem i období, kdy nám někteří odejdou do velkých klubů,“ řekl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice. Zatím to podle něj není na pořadu dne.