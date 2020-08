Otázka pražského azylu pro domácí zápasy je vyřešena, nyní se upíná pozornost především ke složení mužstva. Stále probíhají jednání o posílení pardubického kádru pro novou sezonu ve FORTUNA:LIZE.

„Prvotní je, abychom tým doplnili a posílili. Nechtěli jsme to uspěchat, protože máme nějaký limit, a to početní i finanční. Sice nám skoro za týden začíná soutěž, ale víme, co chceme a pracujeme na tom,“ uvedl Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Testy několika hráčů, kteří se během krátké přípravy v Pardubicích objevili, skončily. Pod Vinicí se ukázali Lukáš Hušek, Muhamed Tijani či Američan Luis Gil.

Pozitivní zprávou tak zatím je, že se Pardubicím podařilo udržet většinu hráčů z minulé sezony. Pokračuje i plzeňské trio v čele s Michalem Hlavatým.

Klub má stále zájem o Pavla Zifčáka, který se na přípravu vrátil do Olomouce. „Jestli se vrátí k nám, to je v tuto chvíli na padesát procent,“ poznamenal Zavřel.

A nové tváře? „Máme vytipované hráče, na tom se nic nezměnilo. Je vidět, že jsme se nemýlili, protože prvoligové týmy nejsou ochotné tyto hráče nyní ještě uvolnit,“ dodal sportovní ředitel prvoligových Pardubic.

Východočeši řeší posílení na postu útočníka. Jedním z dvojice vytipovaných fotbalistů je Stanislav Klobása z Jihlava. „Jsme s ním stále v kontaktu. Chceme, aby přišel do Pardubic, ale s Jihlavou jsme stále nenašli kompromis. A řešíme i druhou variantu,“ řekl Zavřel.