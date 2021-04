Tři body za vítězství a taky razítko na záchranu nejvyšší soutěže. Jako nováček nejvyšší soutěže mají Východočeši jistotu již sedm kol před koncem ročníku. Po výhře nad šestnáctým Brnem se už Pardubičtí přehoupli přes hranici čtyřiceti získaných bodů.

"Je to krásné, matematicky je jasno samozřejmě teď, ale nevím, co by se muselo stát, že by nás někdo ze sestupové pozice ještě dohnal. Je to fantastické, musíme klukům poděkovat a pracovat dál, abychom se zlepšovali," uvedl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Zbrojovka je naopak na jedné ze sestupových pozic a proto se od úvodu tlačila před pardubickou branku. Šance ovšem měli i hosté, po kličce Ewertona zachránil domácí tým Pernica. Jediný gól první půle padl až ve 42. minutě, kdy Cadu centroval a na zadní tyči Martin Toml uklidil míč pod břevno.

O přestávce domácí třikrát vystřídali a znovu zahájili aktivně. "Domácí vsadili vše na jednu kartu, hráli maximálně do útoku. Chtěli jsme to poctivě odehrát vzadu bez chyb a dostávat se do brejků," řekl kouč Novotný.

Když po hodině hry nastoupil na hřiště Huf, mířil hned do tyče brněnské branky. Pak následovaly momenty na druhé straně. Brankář Letáček skočil pod nohy Růskovi, ale v 69. minutě už domácí vyrovnali. Po centru expardubického Fouska se hlavou trefil Jakub Přichystal k tyči.

Za chvíli zase Pardubičtí vedli. V brejku vyslal Tischler míč pro Ewertona, jenž po kličce brankáři zamířil přesně. "Ewe zkušeně obešel gólmana a zakončil. Je pravda, že jsme ještě v závěru měli další tři situace, ale chyběl nám klid ve finální přihrávce. Musíme klukům poděkovat za bojovný výkon," dodal Novotný. Čelůstka mířil jen do brankáře a Huf v nastavení trefil znovu tyč.

Brno zůstává po prohře na šestnáctém místě. "Nebyl jsem úplně spokojený s výkonem. Vypracovali jsme si málo střeleckých příležitostí a vstřelili jsme jen jednu branku. Soupeř dobře bránil, nám se špatně dostávalo do jejich zahuštěné obrany. I když nastala změna k lepšímu ve druhé půli, ke gólu to nevedlo," poznamenal trenér Zbrojovky Richard Dostálek.

Zbrojovka Brno – Pardubice 1:2 (0:1)

Branky asistence: 69. Přichystal (A. Fousek) – 42. Toml (Cadu), 71. Ewerton (Tischler). Rozhodčí: Petřík – Melichar, Dresler.

FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Bariš (60. J. Sedlák), Hlavica, Pernica (C), Jan Moravec (75. Dreksa) – Ad. Čermák (46. Růsek) – Hladík (46. A. Fousek), Texl, Pachlopník, Štepanovský (46. Přichystal) – Fila. FK Pardubice: Letáček – Cadu (85. Šejvl), F. Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek (C) – Pfeifer (31. Sláma), Solil, Tischler, Ewerton – P. Černý (61. Huf).