Tři body z Teplic? Super, ale nesmí zůstat jenom u nich, pakliže se pardubičtí fotbalisté chtějí dostat z ožehavých pozic v závěru tabulky nejvyšší soutěže.

A to rozhodně chtějí, takže by moc potřebovali delší bodovou sérii.

Situace jim velí, aby si v souboji s Olomoucí šli za dalším vítězstvím.

Rival je čeká silný, ale zase nikoli takový, před nímž by se jim musela nutně třást kolena.

V prvním vzájemném duelu tohoto ročníku svěřenci trenéra Jiřího Krejčího prohráli na Hané těsně 2:3, nelze tedy říci nic jiného, než že přichází čas na odplatu. I s úroky.

„Stojíme před soubojem s dalším těžkým soupeřem. Nikdo není neporazitelný, Olomouc je nepříjemný protivník, má tým, který je dobře ofenzivně laděný. Bude to těžké, ale věřím v náš maximální výkon a uvidíme, na co to bude stačit,“ přemítá pardubický kouč.

Pardubičtí fotbalisté doufají, že vydřené vítězství z minulého týdne proti přímému konkurentovi ze spodních ligových vod jim pomůže sundat narůstající tlak, který se na nich s vědomím dlouhé šňůry bez výhry musel zákonitě podepsat.

„Před utkáním v Teplicích bylo na hráčích vidět, že jsou trochu nervózní. Ale byla to výhra po psychicky i fyzicky náročném zápase, tak nás snad posune dál,“ pronesl Krejčí.

Zásadu, že vítězná sestava se nemění, nemůže kormidelník FK Pardubice dodržet, i kdyby nakrásně chtěl, protože se bude muset vypořádat s několika absencemi.

Hrát nemůže Mojmír Chytil, který byl v Teplicích hodně vidět, jenže jde o kmenového hráče Sigmy a co to znamená ve zvyklostech tuzemského fotbalu, to každý ví.

„Bude nám chybět, ale je to tak dané. Dohodu respektujeme, víme, že nám pomůže v dalších zápasech,“ je smířen s realitou Jiří Krejčí.

Karetní stopku má Kostka, takže složení týmu dozná změn, navíc se pochopitelně mohou objevit zdravotní potíže. „Jsme připraveni na všechno, máme připravené různé varianty,“ dodal trenér před dalším důležitým zápasem.