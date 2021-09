Pohled na průběžnou tabulku dává jasný signál, o co tady půjde. Poslední Liberec má na kontě jeden bod a chce opustit poslední místo. Tomu odpovídaly i změny, které se pod Ještědem odehrály během pauzy.

Nový trenér Luboš Kozel přivítal v týmu několik posil. Z pražské Slavie se na hostování vrátil útočník Júsuf Hilál, jenž už dříve v Liberci působil. Ze Sparty byl zapůjčen stoper Dominik Plechatý, z Opavy pak do Liberce přestoupil záložník Christ Tiéhi.

Zatímco Pardubice před týdnem nastoupily k přípravnému utkání proti Vlašimi (2:1, poprvé skóroval nový útočník Lukáš Matějka z Plzně), Slovan sehrál modelový zápas. „Každá taková herní prověrka je pro nás dobrá. Vyhodnocujeme si výkonnost týmu a jednotlivých hráčů, ale ještě to není tak dlouhá doba, abychom mohli říct, kdo jak na tom je,“ uvedl Ivan Kopecký, asistent libereckého trenéra Kozla.

Pardubický soupeř má každopádně o motivaci postaráno. „Změna trenéra přinese čerstvý vítr a každý hráč najednou získává další motivaci, chce se předvést. Určitě je to může nakopnout, ale musíme se na to připravit a nesmíme jim dát šanci, aby se jim povedlo bodovat,“ řekl pardubický útočník Pavel Černý.

K východočeskému týmu se opět v týdnu připojili reprezentanti. Dvakrát byl v sestavě českého týmu do 21 let Tomáš Solil, zahráli si i Michal Beran a Lukášem Červem. Všichni byli u domácích výher lvíčat.

Teď budou usilovat o to, aby Pardubice rozšířily své konto, kde je momentálně pět bodů. „Pro náš tým je každý zápas důležitý, moc nezáleží na tom, s kým hrajeme. Do každého utkání jdeme s tím, že chceme vyhrát, ale podle dosavadního průběhu soutěže by nám tři body velmi pomohly. Uděláme pro to maximum,“ prohlásil Černý.

V poháru do Jihlavy

Pardubičtí fotbalisté už po losu znají soupeře pro třetí kolo MOL Cupu. Další pohárový zápas Východočeši odehrají na stadionu druholigové Jihlavy. Sousední Chrudim pak pocestuje do Karviné. Úředním termínem pro 3. kolo poháru je středa 22. září.