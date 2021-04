Skvělá reakce! Jen čtyři dny po prohře s Bohemians Pardubice v Ďolíčku přehrály Slovácko. Třetí tým nejvyšší soutěže prohrál s Východočechy i podruhé v tomto ročníku.

"Je pravda, že s mužstvem, které má našlápnuto do pohárů, jsme udělali šest bodů. Je to hodně cenné vítězství," potvrdil Jaroslav Novotný, kouč Pardubic.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka nejprve vedli. V rychlé akci na pravé straně posunul Petržela míč na Jana Klimenta, jenž se trefil k tyči a poslal Slovácko do vedení.

"Měli jsme dobrý vstup do utkání a dali gól, který nám paradoxně ublížil. Začali jsme předvádět jinou hru, než jsme zvyklí. Neběhali jsme a pustili Pardubice zbytečně do hry," řekl Martin Svědík, trenér Slovácka.

Pardubice, v jejichž sestavě se objevili i zkušení Jeřábek s Černým a po vypršení trestu Cadu, inkasovaný gól nepoložil. Do vápna se prodíral Ewerton, odražený míč pak poslal těsně mimo Hlavatý.

Ve 33. minutě vyrovnal Ewerton. Z přímého kopu zhruba pětadvacet metrů od branky poslal míč s odrazem od tyče do sítě. Přesná trefa! Brankář Nemrava nemohl dosáhnout.

O pár minut později se s míčem dostal do vápna Tomáš Čelůstka, jeho přízemní centr si srazil obránce Hofmann do vlastní sítě. Rychlý obrat na 2:1. Na druhé straně pak dvakrát vyrážel míč brankář Letáček.

"Po dvaceti minutách by si na nás nikdo nevsadil ani korunu. Pak jsme začali víc presovat a hrát. Nejdůležitější byl trestný kop Ewertona, který nás zvedl. I druhý gól nám pomohl, začali jsme si věřit," popisoval Novotný.



Ještě pohodlnější náskok pak zařídil Pardubicím Dominik Kostka, jenž dorazil míč a vstřelil svůj první ligový gól. Východočeši už si body vzít nenechali. Mohli ještě i zvýšit, ale střely Ewertona či Hlavatého už gólem neskončily.



"Po třetím gólu se nám začaly dařit i další věci, byli jsme kreativní. Soupeři už se to těžko otáčelo. Zaslouženě jsme vyhráli, musíme pochválit kluky za perfektní výkon," doplnil trenér Novotný.



Slovácko prohrálo v tomto roce teprve podruhé. "Měli jsme šance ke konci poločasu, ale nedokázali jsme to dohrát do konce. Ve druhé půli už existovalo jen jedno mužstvo. Začali jsme šlapat vodu a nedohrávali jsme osobní souboje. Pardubice potom hrály velmi dobře. Projevil se i nahuštěný program, ale zavinili jsme si to sami tím prvním poločasem," dodal Svědík.



Pardubice se v tabulce dostaly na sedmé místo. V dalším kole je v neděli čeká zápas na hřišti Brna.

Pardubice - Slovácko 3:1

Fakta – branky: 33. Ewerton, 37. vlastní (Hofmann), 52. Kostka – 9. Kliment. Rozhodčí: Orel – Hájek, Flimmel. ŽK: Hlavatý - Kliment. Bez diváků. Poločas: 2:1.

FK Pardubice: Letáček – Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Kostka (88. Sláma), Hlavatý, Solil, Ewerton (84. Pfeifer) – P. Černý (73. Huf).

1. FC Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, M. Kadlec, Kalabiška (53. Divíšek) – Havlík (79. Rezek), L. Sadílek – Petržela (66. Tomič), Kubala (53. Kohút), Jurečka (79. Srubek) – Kliment.