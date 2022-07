Není divu, loňská sezona připomínala strašidelný hrad. Nakonec z něho Pardubičtí unikli, nicméně vzpomínky na dobu, kdy okupovali patnáctou příčku, je budí ze spánku.

„Určitě chceme zvládnout nastávající sezonu lépe než tu předchozí. Nebylo by od věci navázat na první ročník v nejvyšší soutěži,“ zasní se pardubický středopolař Tomáš Solil.

První krok k tomu může jeho tým učinit v neděli. V papírově nejvyrovnanějším souboji hostí ve svém azylu souseda z konečné tabulky loňského ročníku. České Budějovice však žádné nervy neprožívaly, protože se vešly do prostřední skupiny.

„Skoro vždycky s nimi hrajeme vyrovnané partie. V minulých sezonách vynikaly Budějky dobrou produktivitu. Vloni jsme u nich dostali snad ze tří střel tři góly. A doma jsme pak hráli 3:3. Také proměnili všechno. Na to si budeme muset dát pozor. Hlavně se vyvarovat chyb i faulů před šestnáctkou,“ zvedá varovný prst.

To ale ještě u jihočeského mužstva působil trenér David Horejš. Po sezoně odešel a ho nahradil ho Jozef Weber.

„Pod ním asi budou hrát jiný styl fotbalu. Dobře bránit a přecházet do rychlých protiútoků. Také se musíme připravit na osobní souboje," tuší Solil.

Vstupní zápas kolikrát může předurčit, jak na tom bude ten daný celek v průběhu sezony.

„První utkání je důležitý tím, že je první. Tým může velmi rychle nabýt sebevědomí. Kdybychom vyhráli, tak se nám bude dýchat líp a do dalších zápasů můžeme nastupovat s čistou hlavou,“ míní Tomáš Solil.

No chtělo by to tři body… Pardubice totiž čeká v úvodních čtyřech kolech těžký los. Zejména venku. Nejdříve totiž jedou na půdu aktuálního mistra z Plzně a pak je čeká vystoupení na Slavii.

Podívejte se na rozhovor s Tomášem Solilem

Zdroj: Youtube

FK Pardubice - sezona 2022/2023



Brankáři: Jakub Markovič (2001), Viktor Budinský (1993), Nicolas Šmíd (1998). Obránci: Václav Míka (2000), Jan Halász (2001), Martin Toml (1996), Václav Svoboda (1999), Petr Kurka (2002), Matěj Helešic (1996), Bernardo Costa da Rosa „Bernardo Rosa“ (2000), Dominik Kostka (1996), Tomáš Vlček (2001). Záložníci: Kamil Vacek (1987), Samuel Šimek (2002), Emil Tischler (1998), Jan Jeřábek (1984), Dominik Mareš (2003), Michal Hlavatý (1998), Tomáš Solil (2000), Matěj Vít (2001), Vojtěch Sychra (2001), Adam Lupač (2000), Dominik Janošek (1998). Útočníci: Ondřej Chvěja (1998), Pavel Černý (1985), David Huf (1999), Leandro Matheus Rodrigues „Leandro Lima“ (2001).



Realizační tým – trenéři: Jaroslav Novotný a Jiří Krejčí, brankářů: Martin Shejbal, kondiční: Filip Kopřiva. Vedoucí týmu: Jan Císař. Fyzioterapeutka: Lenka Konvalinová. Maséři: Petr Novák a Michal Kábele. Lékař: Tomáš Brož.



Změny v kádru – přišli: Hlavatý, Janošek (oba Plzeň), Helešic (Opava), Rosa (West Ham United), Lima (Mogi), Svoboda (Senica) – všichni přestup, Budinský, Chvěja (oba Baník Ostrava), Míka (Plzeň), Vlček (Slavia Praha) – všichni hostování. Odešli: Cadu Lopes, Filip Čihák (oba Plzeň), Tomáš Čelůstka (Karmiotissa) – všichni přestup, Jiří Letáček (Baník Ostrava) – hostování, Lukáš Červ (Slavia Praha), Karel Pojezný (Baník Ostrava), Robin Hranáč, Lukáš Matějka (oba Plzeň), Jakub Rezek (Slovácko), Vojtěch Patrák (Sparta Praha) – všichni konec hostování, Ameer Rayan – ukončení smlouvy.