Návrat do roku 1976. Pamětníci si pamatují exkluzivní výkon Ivo Viktora v bráně a především legendární dloubáček Antonína Panenky. S trochou nadsázky lze říct, že Pardubice si proti Baníku zavzpomínaly na výkon Československa v Bělehradě. Nejprve si vzal v první půli slovo Kryštof Daněk, který dloubáčkem á la Panenka poslal svůj tým do vedení. Ve druhém poločase zase exceloval exostravský brankář Viktor Budinský, který svými zákroky těžce deptal ostravské útočníky a nechal tak zavzpomínat na svého skoro jmenovce Ivo Viktora. Východočeši však i díky skvělému výkonu celého týmu přivážejí domů cenný bod z Ostravy za remízu 1:1.

A zase ten Daněk! Pardubický ofenzivní hráč si připsal na svůj účet další branku v červeném dresu, když se prosadil po Panenkovském dloubáku z penalty. | Foto: David Haan

FC Baník Ostrava - FK Pardubice 1:1 (0:1)

Branky: 50. Ewerton (Rigo) – 42. Daněk (pen.). Rozhodčí: Petřík – Mokrusch, Podaný, VAR: Adámková. Karty: 77. Kubala (OVA), 90. Lischka (OVA) – 53. Daněk (PCE), 88. Kováč (PCE). Diváci: 9108. FC Baník Ostrava: Letáček – Ndefe (67. J. Juroška), Lischka (C), Pojezný, Kpozo – Buchta (86. Fadairo), Boula (86. Kaloč), Rigo (67. Šín), Ewerton – Kubala, Tanko (72. Almási). FK Pardubice: Budinský – Icha, Halinský, Kukučka, Surzyn – Daněk, Darmovzal (74. Donát), Hlavatý (64. Tischler) – Míšek (71. Jak. Matoušek II), Černý (C) (64. Krobot), Sychra (71. Helešic).

Pardubice začaly nebojácně a hra byla zpočátku dost vyrovnaná. První větší šance byla k vidění až v průběhu 26. minuty, ale Tanko pálil vysoko nad pardubickou bránu. I hosté ukázali ofenzivní choutky a Darmovzal pořádně prověřil z hranice velkého vápna Letáčka.

Svěřenci trenéra Kováče nadále drželi nerozhodný výsledek a čekali na správnou šanci ke skórování. Ta také přišla a to konkrétně v 41. minutě. Míšek se dostal do vápna domácích a byl sestřelen. Rozhodčí tak nařídil penaltu, kterou si vzal Kryštof Daněk. Ten předvedl velkou parádu, když vykouzlil dloubáček á la Panenka a poslal svůj tým do těsného vedení. To dokázali Pardubičtí udržet a do kabin tak odcházeli s mírnou výhodou.

Druhá polovina už patřila čistě domácímu celku. Hned v 46. minutě se musel Viktor Budinský pořádně vyznamenat proti Ewertonově střele. Co brazilskému šikulovi však nevyšlo hned po poločese, tak dokázal proměnit v 50. minutě. To už slovenský brankář ve službách Pardubic na střelu zpoza vápna nedosáhl - 1:1. Baník i nadále byl tím aktivnějším týmem na hřišti a měl hned několik šancí ke skórování, ale vždy tomu chyběl úspěšný závěr. Naopak Pardubice čekaly na rychlý brejk. Ten i přišel, ale Krobot po centru od Helešice pálil těsně vedle.

Zřejmě největší šanci na vítězný gól měli Moravané v 87. minutě. Ewerton vystřelil dělovku z hranice vápna, kterou dokázal Budinský vyrazit jen před sebe na nabíhajícího Kubalu, ten však z bezprostřední blízkosti pálil vysoko na tribuny. O několik vteřin později si exostravský brankář musel připsat další důležitý zákrok, když na první tyči zabrzdil Šína v jeho průniku.

Pardubice tak udržely po neuvěřitelně odřeném výkonu dozadu a především fantastických zákrocích Viktora Budinského cennou remízu a z Ostravy tak vezou bod.