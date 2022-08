Je to už dvanáct let, co Václav Pilař nádherným gólem na stařičkém Malšovickém stadionu sestřelil pražskou Spartu. Votroci zvítězili v 1. kole Gambrinus ligy 2:1. Tenhle úspěch jakoby předznamenal pozdější velmi úspěšnou sezonu tehdejšího nováčka nejvyšší soutěže.