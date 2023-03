„Naším cílem je, že musíme jednoznačně někoho dostat pod sebe. Je dobře, že nás na jaře zatím nikdo nijak výrazně nepřehrál. Forma nás těší a těžíme z toho, protože kluci se dostávají do pohody,“ říká pardubický asistent trenéra David Mikula.

Nutno říct, že jedním z hlavních faktorů úspěchu je brankářská opora Florin Nita. Ten v zápase s Baníkem sice neměl tolik práce, ale jeho přítomnost je klíčová.

„Kluci vzadu jsou klidnější, když mají v bráně Florina. Posunulo se celé mužstvo a dovolujeme si teď věci, které jsme si předtím nedovolili,“ pochvaluje si Mikula.

Právě rumunský brankář ve službách Pardubic se po odpískaném závěru stal středem pozornosti, když se kolem něj strhla roztržka.

„Viděl jsem, že se někdo z realizačního týmu Baníku rozběhl za Nitou a chtěl jsem ho chránit. Co se tam ale dělo, to nevím,“ vrací se k situaci po zápase.

Byť Pardubice sbírají bod za bodem, tak o jejich větší počet je v posledních dvou zápasech připravily dvě smolné penalty. Smolařem se v obou případech stal střední obránce Robin Hranáč.

„V každém zápase přežíváme několik standardních situací. My se snažíme na tom pracovat, aby jich tolik nebylo. Pak dochází k tlaku a z toho vyplyne nešťastná ruka či faul. Hrany (Robin Hranáč) má z toho teď hlavu dolů, protože to je druhá penalta. Musel jsem ho uklidnit, ale snažíme se na tom pracovat,“ dodává trenér David Mikula.

Diváci sice mrzli, ale i tak si užívali podívanou od svých fotbalistů.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Byl z toho pěkný gól

Samotný zápas se vyvíjel lépe pro Pardubice, ale Ostrava dokonale přečetla záměr, jak Východočeši budou chtít hrát.

„Pomohl nám hodně gól v úvodu utkání. Poté jsme ještě měli jednu velkou příležitost, ale tu jsme bohužel neproměnili. Poté už nám moc nefungovalo to, co jsme chtěli. Baník proti nám hrál hluboký blok, což nám nevyhovovalo. Naši střední záložníci nebyli moc ve hře. Ve druhém poločase jsme měli více ze hry my, ale žádnou výraznější šanci si nevybavím, a tak remíza je nejspíš spravedlivá. My bod bereme,“ hodnotil střetnutí asistent trenéra David Mikula.

Ten musel v zápase s Baníkem Ostrava nahradit svého kolegu Radoslava Kováče, jenž si odpykával trest za červenou kartu v Olomouci.

„Já si užívám každé utkání, ale je to jiné, když jste hlavní trenér. Musel jsem tentokrát více komunikovat s hráči. Myslím si ale, že jsme to zvládli,“ rozkrývá svoje pocity David Mikula.

Jedinou trefu Východočechů v zápase zaznamenal v úvodu Pavel Černý a znovu to byla exkluzivní podívaná.

„Celkově, co my dáme za gól, tak to je lahůdka poslední dobou. Ať Rum (přezdívka Pavla Černého) vypadá jak chce a kolik má roků, tak on tohle umí. Myslím si, že to nebyl poslední jeho gól a nějaké další lahůdky se od něj ještě dočkáme,“ říká trenér k nůžkám Pavla Černého.

Sám kapitán po zápase přiznal, že to byla jeho „nůžková“ premiéra.„Nevím, jestli to byl nejhezčí gól, ale nůžky to byly první,“ smál se po zápase spokojený Pavel Černý, který si ani neuvědomoval, že takto chce střílet.

„Najednou tam letěl míč a intuitivně jsem do toho takhle kopl. Pak jsem na to koukal na videu a nakonec je z toho pěkný gól,“ dodává.