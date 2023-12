Zlaté tři body. Nutno přiznat, že slovo zlaté je třeba dvakrát podtrhnout. Pardubice se od výhry v Českých Budějovicích výsledkově trápily a nemohly se opět vrátit na bodovou vlnu, byť například proti Jablonci či Spartě k tomu byly velice blízko. To je ale minulost… Rozviklaná židle pod Radoslavem Kováčem se po výhře jeho svěřenců 2:0 nad Libercem vrátila do roviny a jeho trenérský štáb tak dostal potřebný klid na práci v zimní přestávce. Východočeši zakončili podzimní část na třináctém místě s pětibodovým náskokem na poslední České Budějovice.

Pardubice v posledním podzimním zápase zvládly domácí střetnutí s Libercem. | Foto: David Haan

Pardubice si daly před zápasem s Libercem čtrnáctidenní volno, jelikož jejich střetnutí s Karvinou bylo odložené a do utkání se Slovanem tak šly plný sil. To Severočeši byli v naprosto opačném rozpoložení. Po vloženém kole museli kousat dalších devadesát minut již o dva dny později. Upřímně řečeno to ale na začátku vidět nebylo.

Slovan sice hýřil aktivitou, ale byly to domácí Pardubice, které dokázaly v první půli udeřit. Síť nepřekvapivě rozvlnil Tomáš Zlatohlávek, který se prosadil ve třetím zápase v řadě. Liberec byl sice aktivnější, ale jedinou větší šanci, přímý kop Tupty, kryl akrobatickým zákrokem Kinský.

"Když si tak vybavím průběh zápasu, tak jsem viděl jeden tým, který má body a druhý, který je v křeči. Minimálně tak vypadala první půle. Zlatan (Tomáš Zlatohlávek) však dal hrozně důležitý gól. Vyřešil to opět skvěle a snad v tom bude takhle pokračovat, protože když vidíte, že za šest utkání má čtyři góly, tak to je dost uklidňující," vrací se k první půli trenér Radoslav Kováč.

Svěřenci trenéra Kozla ve druhém poločase ještě více zabrali, ale Východočeši pozorně bránili a většina akcí tak končila před vápnem domácího celku. Slovan se sice radoval ze vstřelené branky, ale tu rozhodčí neuznal kvůli ofsajdu. Pardubice i nadále čekaly na rychlé protiútoky, což se jim dokonale vyplatilo. Patrák vybojoval míč uprostřed hřiště, přesunul hru na Michala Hlavatého, který skvělou přihrávkou vyslal do osamoceného úniku Kryštofa Daňka. Vypůjčený záložník ze Sparty pak dokonale obešel Bačkovského a skóroval do odkryté klece.

Kováčova družina již následně udržela dvoubrankové vítězství a po čtyřech prohraných zápasech si připsala tři body.

"Nalejme si čistého vína. Ve druhé půli jsme měli i trochu štěstí, když tam nějakou situaci řešil VAR. Dali jsme druhou branku, při které to Dáňa (Kryštof Daněk) skvěle vyřešil po povedené akci od Patráka a Hlavatého. Mě osobně ale hlavně těší nula. Když si tak vezmete, tak kromě Sparty a Plzně jsme utkání prohrávali o gól. To naše kluky dost sráželo, ale oni si tohle musí prožít. Teď jim ta nula pomůže," zhodnotil pardubický lodivod i druhou půli a naráží na jeden psychologický fakt: "Před zápasem jsem říkal hráčům, že je strašně důležitý proti Liberci vyhrát. V zimní pauze si vždy totiž vzpomenou na ten poslední zápas, který vyhráli. Ty hezký vzpomínky je poženou dál."

Mezi třemi tyčemi se podruhé v řadě objevil Antonín Kinský. Ten vystřídal v brankovišti již před zápasem se Spartou jeho kolegu Viktora Budinského. Radoslav Kováč měl ale tu nepříjemnou povinnost tohle rozhodnutí udělat.

"Jednalo se o jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem tady musel udělat. Bůďa chytal skvěle, ale potřebovali jsme ho vystřídat z taktických důvodů. Na čáře byl nejlepší v lize, ale nelítalo mu to moc od nohy. Tonda má geniální rozehrávku a proto dostal přednost. Jsem rád, že tu máme ale Bůďu, protože to je plnohodnotný brankář první ligy a je to skvělej člověk," neskrýval náročnost svého rozhodnutí.

Zdroj: Youtube

Odchod Hlavatého? Nepředstavitelné…

Pardubice zakončily podzimní část s šestnácti body. V tabulce přezimují na třináctém místě s náskokem jednoho bodu na Karvinou, dvou bodů na Zlín a pěti bodů na poslední České Budějovice. Jak tedy pardubický trenér hodnotí představení svých svěřenců v první polovině soutěže?

"Měli jsme mít o pět bodů víc. Se vším respektem ještě nemáme kvality takové, jako na konci minulé sezony. My jsme před sezonou chtěli zkušenou osu týmu, ale nakonec to hrajeme s mladými hráči, kteří tu zkušenost teprvé nabírají. Každý týden rostli a jsou dobře nastavení ale… Cítil jsem už nervozitu i z klubu, ale já se snažil být furt pozitivní. Kdyby bylo o těch pět bodů více, tak bychom byli všichni spokojení. Takhle to zase bude válka až do konce."

Otázkou v Pardubicích zůstává, jak tým bude vypadat v jarní části. Dost hráčů je na hostování a o některé je i zájem na přestup.

"Popravdě jsme to ještě moc neřešili. Samozřejmě nevíme, jak to bude s Dáňou. Tento zápas s Libercem byl ale strašně důležitý i pro vyjednávání, abychom sem přivedli hráče. Co se týče Michala Hlavatého, tak je to pro nás fantastický hráč a je pro mě až nepředstavitelné, že by odešel," říká Kováč a vyjadřuje se i k situaci ohledně Pavla Černého, který v posledních dvou zápasech zůstal jen na lavičce:

"Pavel od Covidu, který dostal, tak to nebyl úplně on. Je neustále dobře nastavený a maká, ale ani ty terény mu úplně nepřidávají. Je tedy otázkou dalších dnů, jestli bude pokračovat."