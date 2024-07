Těžko se mi teď ambice hodnotí. Po dvou letech, kdy jsme hráli barážovou skupinu bychom si samozřejmě přáli tyto vody opustit. To, co se tady ale poslední měsíc dělo, bylo náročné. Ve skautingu hráčů a v analytice, hledáme nejvhodnější hráče na určité posty a snažíme se minimalizovat riziko, že se spleteme. Když se mě zeptáte za měsíc, tak už vám budu schopný říct konkrétnější ambice.

Loni jsme plánovali rozpočet přibližně 130 milionů korun. Nakonec jsme jej překročili přibližně o 10 milionů, takže jsme končili na 140 milionech. Z toho na mládež bylo nakonec alokováno 25 milionů. Pro letošní ročník jsme rozpočet navýšili na 155 – 160 milionu. Na mládež a ženy máme vyčleněno 25 milionů.

Jak byste zhodnotil uplynulé měsíce z pohledu klubu?

Velmi rychle to uteklo, poslední dva roky byly velmi náročné, nový stadion, investice do stadionu, aby odpovídal normám a měl moderní technologie. Dále projekt na Bránu borců, umístění v jednotlivých ročnících. Před touto sezonou došlo také k velké obměně a rozšíření realizačního týmu. Nazýváme to restartem, protože vše okolo profesionálního fotbalu, zázemí, atd. je u konce a v pořádku dokončeno.

Použil jste slovo restart. Co si pod tím mohou fanoušci představit?

Fanoušci se vždy dívají na úspěchy „A“ týmu. Ale prosím, aby byli trpěliví. Budovali jsme to tady 15 let a snažíme se vše přetavit do úspěchů týmu. Chceme zapracovat vlastní odchovance a hráče, je to priorita, ale musí to vše dávat hlavu a patu. Stejně jako nějaké příchody.

Jistě chcete přilákat diváky na stadion, co proto budete dělat?

Po přesunu na Letní stadion jsme měli 95 % návštěvnost. Ta loni klesla, ale rádi bychom svými výkony opět přilákali diváky. Chtěli bychom, aby se opět vrátili. Viděli jsme ke konci sezony návrat fanoušků do kotle, rozepře a neshody jsme si vyříkali a myslím, že kotel a fanoušci co aktivně povzbuzují k fotbalu určitě patří. Chceme s kotlem spolupracovat, protože tým tu podporu potřeboval a potřebuje. Kotel taky vždy rozpohyboval atmosféru na celém stadionu.

Kolik máte prodaných permanentek před touto sezonou?

Zatím nejsme na čísle, kde jsme byli loni. Do toho, kde jsme byli předloni nám chybí ještě zhruba 400 permanentek. Zaměříme se na fanoušky, abychom je přilákali na jednotlivé zápasy. Musíme vyvolat hlad, aby měl fanoušek chuť dostal se na stadion.

Kam chcete v budoucnu investovat? Stadion již máte hotový, takže do kádru?

Investice jdou hodně do mládeže, prosím o nějakou trpělivost. Jsme připraveni nakupovat a investovat, ale opravdu to musí dávat smysl.

U mládežnických týmů máte v plánech útok na titul?

Předchozí rok jsme v juniorce skončili druzí. Více než titul, bylo pro nás důležitější posunout hráče z mládeže do boje o místo v prvním týmu. Takže naše ambice není sportovní úspěch, vyhrávat ligu, za každou cenu. Chceme samozřejmě hrát nejvyšší soutěž ve všech kategoriích. Naším cílem ale je, abychom každý rok zapracovali do A týmu alespoň jednoho hráče z juniorky.

Jaké plány máte s ženským týmem? Loni se tým zachránil v 1. lize.

Jsme moc rádi, že se naše děvčata udržela v ženské lize. Ženský fotbal se posouvá dopředu, je úplně jinak vnímaný v rámci UEFA i naší fotbalové asociace. Komunikuji s představitelkami týmu a vnímám, že přeci jen je to pro ně náročnější. Ta děvčata uvažují ohledně své kariéry jinak než kluci v jejich věku. Dáváme jim ale podporu, aby byly součástí klubu a cítily se tak. Ale kdybychom chtěli hrát poháry, pak to bude obrovský rozdíl a museli bychom investovat dalších mnoho milionů korun.

Když se zasníte, kde vidíte FK Pardubice za 5, nebo za 10 let?

Ani nemusím snít, mám to jasně nastavené. Samozřejmě nikdo neví, co se všechno může stát. Ale co bych chtěl, abychom patřili mezi kluby první šestky. Asi nebudeme konkurovat Slavii, Spartě, Plzni, nebo Baníku. Ale na druhou stranu tam pak zůstávají dvě místa pro ostatní kluby, které hrají skupinu o titul. Když se ale opravdu zasním, tak bych si přál, aby chodil plný stadion diváků. Proto bych pak chtěl navýšit kapacitu stadionu a zkusit si evropské poháry.