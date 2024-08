„V Pardubicích jsem opravdu jen krátkou dobu. Stačil jsem trochu poznat město a klub a zatím na mě vše působí velmi profesionálně,“ vysvětluje odchovanec FC Basilej pro klubový web. „Město se mně i mojí přítelkyni také moc líbí. Je to pro mě nová zkušenost, bydlet tak daleko od svého domova. Moc se těším na novou kapitolu mé kariéry a na to, až zase trochu posunu sám sebe jako fotbalistu i jako člověka.“

Sportovní manažer FK Pardubice Martin Shejbal přibližuje, jak jednání se švýcarským fotbalistou probíhala: „Přestup tohoto švýcarského obránce je záležitost, která prošla určitým sítem. Na první pohled nás zaujmul svou hrou, ale i tím, že jako pravák může hrát na pozici levého stopera. Přichází hráč, který je po Davidu Šimkovi další stoper, který se stává naším kmenovým hráčem. V Pardubicích podepsal víceletý kontrakt.“

Téměř 190 centimetrů vysoký střední obránce by do hry měl přinést zejména agresivitu a bojovnost. „Jsem střední obránce, který rád hraje s míčem. Nemám rád dlouhé nakopávané balóny, mnohem raději volím rozehrávku na krátko. V zápasech se snažím být agresivní v soubojích. Snažím se, aby moje hra bavila fanoušky na stadionu,“ sám o sobě tvrdí Lurvink.

Pardubičtí fanoušci se tedy mohou těšit na další zajímavou akvizici, která se na ligových trávnících bude v červenobílém dresu prohánět. „Slibujeme si od něho zkvalitnění zadní řady. Vidím v něm hlavně rychlost a soubojovost. Bude mít také výbornou výstavbu do hry. Mě osobně zaujal tím, jak dostupuje souboje. Není to alibistický fotbalista. Je to zkrátka oživení týmu. Po Pablo Ortizovi by Louis Lurvink mohl být další adept na to, aby se stal miláčkem domácího publika,“ říká Martin Shejbal, který dále k příchodu Lurvinka dodává: „Vedení FK Pardubice udělalo kus práce, protože ta vyjednávání nebyla jednoduchá. Obecně přivést hráče z Německa, Švýcarska či Rakouska je náročné. Životní i finanční úroveň v těchto zemích je vysoká. Louis ale projevil ambici, že se chce fotbalově posunout. Dávalo mu smysl jít do Pardubic, a tak jsme rádi, že je tady.“



Nahrává se anketa ...

Jak se 22letý fotbalista, který odehrál i jedno reprezentační utkání v dresu Švýcarska U18 na novou fotbalovou etapu těší? „Českou ligu zatím moc neznám. Jasně, že znám kluby jako je Slavia, Sparta nebo Viktoria Plzeň, ty zná asi každý fotbalista. Rozhodně si ale netroufnu říct, že vím, co česká liga obnáší. Zažil jsem zatím s pardubickým týmem pár tréninků a musím říct, že byly ve vysoké intenzitě. Na Chance Ligu se o to víc těším,“ říká upřímně nová posila pardubických fotbalistů, který může zasáhnout již do nedělního utkání s pražškou Slavií, které se hraje v 17 hodin v Edenu.