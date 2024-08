Vytáhlý, 190 cm vysoký střední obránce přichází posílit pardubickou defenzivu nejen na tuto sezonu. V klubu podepsal víceletý kontrakt.

„Věděli jsme, že máme ještě nějaké mezery v obraně. Řešili jsme středního obránce a Noslin byl jedním z vyskautovaných hráčů. Nahrálo nám také to, že určitý čas hrál v Braze s Lukášem Horníčkem, dokonce spolu strávili jeden rok na jednom pokoji. Známe ho tedy po všech stránkách,“ vysvětluje příchod vytáhlého stopera sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel.

Noslin odehrál v litevském FK Kauno Žalgiris 3 sezony a na novou výzvu na východě Čech se těší: „Jsem opravdu šťastný, že jsem tady v Pardubicích. Bude to pro mě dobrá zkušenost hrát českou ligu. Myslím si, že patří mezi ty lepší v Evropě. Těším se, až si ji vyzkouším,“ sděluje nizozemský bek svoje pocity.

Vít Zavřel má z přestupu Jasona Noslina radost hlavně proto, že perspektivu do budoucna rozhodně tento hráč má. "Je to náš hráč, máme s ním víceletou smlouvu. Jsem moc rád, že v Pardubicích máme dalšího svého středního obránce, se kterým můžeme počítat do budoucna. Je mladý a perspektivní. Věřím, že nám pomůže ihned, protože se s námi celý týden připravuje,“ uvádí sportovní ředitel Pardubic.

Stoper, který by si mohl vybrat, zda bude reprezentovat Nizozemí nebo Surinam, jelikož jeho matka pochází právě odtud, má o svých ambicích na východě Čech jasno: „Po osobní stránce chci hlavně zůstat zdravý a bojovat o své místo v sestavě. Chci se co nejrychleji začlenit do týmu. Zajímá mě, o čem česká liga je. Chci se stán členem základní jedenáctky a nastoupit do co nejvíce utkání.“

Pochopitelně mezi největší přednosti 190 cm vysokého stopera patří hlavičkové souboje. „Jsem střední obránce, který má rád souboje. Snažím se hrát fyzicky náročný fotbal pro soupeře. Umím získávat balóny a jednou z mých silných stránek je hlavičkování v obranné i útočné šestnáctce,“ říká Noslin, který je odchovancem Sparty Rotterdam.

„Předností Jasona je určitě rozehrávka, rychlost a soubojovost. Také je dobře hlavičkově vybavený a věřím, že právě v tom nám výrazně pomůže,“ hlásí Zavřel, který dále dodává: „V posílení týmu ještě chceme pokračovat. Intenzivně na tom pracujeme.“