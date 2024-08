Pardubicím hned v úvodu soutěže teče do bot. Po dvou kolech mají 0 bodů a hlavně prohráli 0:1 doma s Karvinou. „Gól, který jsme dostali od Karviné, to byl opravdu takový vrchol a hodně nás rozhodil,“ kroutí hlavou pardubický lodivod Jiří Saňák.

Ztráta klíčových hráčů, jako je Michal Hlavatý (Liberec), a nervozita mladého týmu jsou dalšími faktory, které ovlivnily výkon. Bude to v neděli na jihu Čech lepší?

V neděli hrajete v Českých Budějovicích, což je tým, který je jedním z adeptů na sestup. Co musíte změnit oproti předchozímu zápasu s Karvinou, aby jste uspěli?

Každý zápas v lize je těžký. Musíme být ale více koncentrovaní. Budeme muset ještě více zapracovat na určité organizaci hry. Především při dlouhých míčích soupeře. Gól, který jsme dostali od Karviné (0:1). To byl opravdu takový “vrchol” a hodně nás rozhodil. I před tímto gólem měla Karviná ještě jedenu šanci, ale brankář Budinský ji chytil.

Není odchod Michala Hlavatého pro Pardubice až moc velký problém, který nedokážete nahradit?

Michal Hlavatý patří k nejlepším záložníkům naší ligy. Ale určitě nechybí jen Michal. Těch změn bylo víc. Ale tak to je. To se pak projevuje, když prohráváte a musíte něco předvádět. Nám se to v zápase s Karvinou nepodařilo. Musíme si to vyhodnotit. Viděl jsem tam hodně takových “laciností”. Hodně nás tam svázala hlava a nervozita.

Nemůže tu nervozitu zapříčiňovat i to, že máte velmi mladý a nezkušený tým?

Loni jsme vyhráli na domácím stadionu jen dva zápasy. Všichni jsme to chtěli hned proti Karviné zlomit. Kluci měli opravdu touhu, ale prostě se to nepodařilo.

Máte už dotažené přestupy některých vytipovaných hráčů, které jste chtěli získat před sezonou?

Určitě pracujeme na posilách. Věřím, že už brzy představíme další posilu a něco dalšího vymyslíme, protože na tom pracujeme tvrdě.

Karvinští v sobotu hodně stříleli, gól dal špatně bráněný hráč. Nevázne mezi hráči i komunikace?

Komunikace nevázne. Spíše si myslím, že to bylo bráněné ze špatné strany a bylo to z mého pohledu takové triviální bránění. Ale před tím gólem to bylo o základních věcech. Když jde dlouhý míč do vápna, tak musíte makat dozadu. To se mi nelíbilo, a to budu mužstvu vyčítat.

Jak vás překvapil výkon Karviné, která se už loni potýkala ze záchranou a hrála baráž?

Jejich výkon mě nepřekvapil, protože jsme viděli, jak hráli předtím proti Liberci. Překvapil mě ale náš výkon. Bohužel nemile. Drhlo nám to tam od začátku především v takových těch základních věcech a na tom musíme opravdu hodně rychle zareagovat.