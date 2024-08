Za zmínku stála v prvním poločase zápasu se Slováckem jen střela ze 30. minuty, kterou na Heču vyslal Dominique Simon, nová akvizice, kterou východočeši představili v sobotu. Stejný hráč pak ještě těsně před koncem poločasu protáhnul brankáře Slovácka, když zahrával přímý kop.

Ve druhém poločase se hra Pardubic zlepšila, přesto ale Slovácko nijak nepřehrávaly.

Když v 60. minutě při nejhezčí akci utkání Michal Trávník přihrál na hranici vápna rychlému Ndefemu, který tvrdou střelou rozvlnil síť za Budínského zády a poslal hosty do vedení 1:0, bylo téměř jisté, že domácí fotbalisté bodovat nebudou. Pokud by v nedělním odpoledni přesto nějaký ten bod urvali, nebylo by to úplně spravedlivé.

V 78. minutě pak Krobot po povedené akci domácího Leipolda hlavičkoval nebezpečně, ale jen do rukavic brankáře Heči. Pohříchu to byla nejnebezpečnější akce domácích fotbalistů, jejichž výkon vidělo jen 2208 platících diváků, přesto empaticky podporujících a chápajících, že nový tým, mladý a nezkušený, nepotřebuje negativní atmosféru.

Trenér Saňák divákům děkuje, že i přes výkon, který měl do ideálního hodně daleko, mužstvo celý zápas podporovali: "Opravdu jsem dnes cítil od fanoušků podporu. Jsem moc rád, že cítí pro nás a celý klub pochopení. Smekám před nimi a doufám, že při sobě budeme takhle všichni i dále."

Ani v pětiminutovém nastavení ale východočeši soupeře nezmáčkli, nevyvinuli vůbec žádný tlak, chyběla myšlenka, nikdo nedokázal spoluhráče strhnout.

Co pro Pardubice ale může být větší problém než dnešní prohra se Slováckem, je výkon. Chybělo nadšení, bojovnost, dovednost. Hra byla hodně kouskovaná, především pak ve druhém poločase.

Solidní výkon v pardubickém dresu předvedl snad pouze Dominique Simon. Několikrát se taky pokusil střelecky ohrozit branku soupeře a byl pravděpodobně nejlepším hráčem na hřišti. Také další posila z posledních týdnů Jason Noslin předvedl v obraně dobrý výkon a zasloužil se o to, že Slovácko dalo pouze jednu branku.

Jak řekl trenér Saňák na pozápasové tiskové konferenci, hráči se musí semknout a ještě více bojovat. “Chybí nám kvalita v přechodové fázi, v útočné fázi, chybí nám odvaha. Ale musíme si pro to dojít a na nic se nevymlouvat. Chce to tvrdě dřít, jít si pro to a nevymlouvat se. Být na sebe ještě tvrdší a ostřejší, žádný jiný recept na to nemáme,” apeloval trenér Saňák.

Další příležitost předvést zlepšený výkon a bojovnost budou mít Pardubice příští v neděli 18. srpna, kdy jedou na půdu Liberce, do kterého před sezonou odešlo několik jejich hráčů a část realizačního týmu. Doma se představí znovu 24. srpna ve 20 hodin, a to hned ve velkém derby proti Hradci Králové.