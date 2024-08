Minulý týden obdržel 26 letý záložník od klubu pamětní dres za 100 ligových zápasů, které odehrál v červenobílém dresu.

Tischler měl již nějakou dobu od klubu slíbeno, že si může hledat angažmá. „Emil nás už v zimní přestávce požádal, zda by mohl zkusit angažmá v jiném klubu, protože se mu nedostávalo herní vytížení, které si sliboval,“ vysvětluje sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel pro klubové stránky. „Naše jednání byla vždy korektní, respektovali jsme jeho přání. A když se nedohodl s jedním slovenským klubem, zůstal naším hráčem.“

Zkraje této sezóny několikrát nastoupil do ligového utkání a dosáhl výrazné mety 100 startů v pardubickém dresu v nejvyšší soutěži. Pak se ale objevil zájem o jeho služby. „V minulých dnech se ozvaly České Budějovice a Emil projevil zájem tam přesídlit. Jedním z hlavních důvodů bylo, že jeho rodina stále žije v Rakousku, kde Emil s fotbalem začínal a cítí, že jí bude blíž,“ dodává Zavřel důvody, proč chce Tischler na jihočeský vzduch. „Vyhověli jsme jeho přání i proto, že klubu odvedl cenné služby a chápeme, že chce být blíž rodině. Navíc jsme již avizovali, že chceme do kádru přivést další tři hráče a Emilovi jsme nemohli garantovat herní vytížení," dodává Zavřel.

Emil Tischler se v Pardubicích poprvé objevil na hostování ze Slovácka v druholigové sezóně 2018/2019. Poté se na půl roku vrátil do mateřského klubu, ale od jara 2020 byl pardubickým hráčem. Po postupu do 1. ligy to byl právě on, kdo vstřelil premiérový ligový gól Pardubic. Bylo to ve 2. kole proti Teplicím (2:1). Fanoušci Pardubic na něj nezapomenou i díky trefě do sítě Slavie hned v dalším kole, která znamenala senzační remízu 1:1.

Nyní, po odehrání 101 ligového utkání, a s výtečnou bilancí 10 vstřelených branek, odchází do Dynama České Budějovice. „Pochopitelně mu budeme držet palce, aby se mu v další části kariéry dařilo podle představ,“ uzavírá Vít Zavřel.