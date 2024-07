Jako prioritu uvedl zapracovávání vlastních hráčů a odchovanců a připomněl, že druhým asistentem u ligového týmu je Dušan Žmolík, který je rovněž hlavním trenérem B týmu, jež hraje ČFL a propojuje tak obě mužstva.

„Udělali jsme obměnu a rozšířili realizační tým. Bylo tu hodně změn, nazýváme to restartem klubu. Budujeme to tu 15 let a všechno se snažíme přetavit do úspěchu týmu.“

Současně tím žádá také fanoušky o trpělivost a podporu.

Náročné období měl kvůli odchodu celého realizačního týmu v čele s trenérem Radoslavem Kováčem a řadě opor také sportovní ředitel Vít Zavřel. Nejprve tedy musel najít trenéra a jeho tým, pak teprve doplňovat přebraný kádr.

„Náš cíl byl mít tady dva svoje vlastní střední obránce, aby nám hráči neustále ze základní sestavy neodcházeli po konci hostování. Měli jsme problém na křídlech, sháněli jsme levého beka. Práce ale neskončila, aktuálně je to pro nás takový polotovar a řešíme ještě doplnění kádru,“ řekl Zavřel, který také uvedl, že přestupy narušilo nedávno probíhající Euro.

Saňák, který přišel do Pardubic z Olomouce, se s vedením klubu prý zná dlouho a dlouhodobě je s ním ve spojení. Současně věří v podobnou filozofii. „Věřím tvrdé a dlouhodobé poctivé práci. Věřím v sounáležitost a spolupráci nás všech a věřím, že k úspěchu povede soudržnost celého klubu, což mi dává smysl a vím, že Pardubice takhle fungují. To mi dává velké nadšení a naději.“