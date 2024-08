Pro Pardubice v nezvyklém čase, od 20 hodin, přijde ideální příležitost, jak se nastartovat a nakopnout motory po nepříliš povedeném začátku sezony. Zatímco domácí se po 5 odehraných kolech krčí se třemi body na 12. místě a jejich fanoušci se už teď strachují o záchranu, tým Hradce se aktuálně vyhřívá na výsluní a s 9 body je na 5. místě prvoligové tabulky.

Oba týmy aktuálně působí jako den a noc. Zatímco Hradec zažívá svou obrodu a na první pohled se mu vše daří, Pardubice jsou na opačném pólu. Hradec má v současnosti dobré výsledky, skvělý stadion, stoupající návštěvnost a je pro něj snadné nalákat do týmu nadstandartní hráče. Naposledy posílil tým Tomáš Petrášek, člen širšího kádru reprezentace.

Kádr se z úspěšné loňské sezony stabilizoval a vhodně doplnil. Vrátil se zkušený Vlkanova, přišel Mihálik. Dancák a Čihák svá hostování přeměnili na trvalý přestup. Většinou se v Hradci hraje i pohledný fotbal, který diváka zaujme. Když se ale týmu nedaří, dokáže přepnout na režim bojovníků a zápas urvat silou. Votroci mají tento rok jedinečnou příležitost etablovat se definitivně mezi českou elitou. Být adresou, kam budou kvalitní hráči sami chtít, ne že to pro ně bude až desátá varianta, která jim zbyde.

To Pardubice se od začátku sezony trápí. Kromě jednoho poločasu v Českých Budějovicích a bojovného výkonu na Spartě je jejich hra, kulantně řečeno, kostrbatá… Domácí zápasy se jim zatím příliš nepovedly a ani fanoušci si na Letní stadion zatím cestu oproti minulým sezonám nenašli. Divákům, kteří přišli, se mohlo zdát, že hráči nemají pořádný zápal, vypadají nesehraně.

Pardubice chtějí sázet spíše na své odchovance a mladé hráče, které se jim ostatně i daří posouvat do velkého fotbalu. Fanoušek jistě vzpomene na Michala Hlavatého, Robina Hranáče, Cadua, nebo brankáře Letáčka. Pardubicemi prošli i reprezentanti Chytil, Červ, nebo Daněk. Trenér Saňák týmu věří a nechce ho dostávat pod ještě větší tlak. Na tiskové konferenci po zápasu s Libercem řekl, že prvních 30 minut zápasu bylo nejlepších, co Pardubice v letošní sezoně hrály. V posledních týdnech přišly i dva zahraniční hráči Noslin a Simon. Jeví se oba velmi dobře a zdá se, že tým skutečně posílí. Ale oproti konkurenčnímu Hradci se hráči do Pardubic aktuálně tolik neženou. Rozhodně ne ti, které lze považovat za hotové a rozdílové fotbalisty v nejlepším věku.

DERBY MŮŽE VŠECHNO ZMĚNIT

Pardubicím jde o hodně. Pokud předvedou proti votrokům dobrý výkon, může je to odrazit z herního dna, na kterém se letos plácají. Mohou přitáhnout více fanoušků, kteří na východočeské derby jistojistě přijdou ve velkém počtu, možná i vyprodají stadion. Navíc každý bod, který s Hradcem urvou, bude nesmírně důležitým krokem k záchraně. Ano, liga sice ještě bude dlouhá a zápasů hodně, ale ze soupeřů, se kterými budou Pardubáci hrát do konce podzimní části ligy, se dají očekávat body snad jen už proti Dukle, Budějovicím a Karviné. Naopak, pokud se něco zásadního nezmění a proti hradeckým rivalům nepředvedou dobrý výkon, může je to srazit do hluboké deprese a odradit i ty zbývající diváky. Komplikací pro červenobílé je těžké zranění jednoho z jejich nejlepších hráčů a aktuálně nejlepšího střelce Jana Kalabišky, který v neděli v Liberci utrpěl zlomeninu lýtkové kosti po souboji s domácím Ghalim.

Hradec naopak do Pardubic pojede v naprosté pohodě. Ze základní sestavy budou trenérovi Horejšovi určitě chybět Petr Juliš a Jakub Kučera, kteří si odpykávají třízápasové tresty za červené karty. Otazník visí nad Václavem Pilařem, který má problémy s lýtkem.

Hradci jde v zápase samozřejmě především o zisk všech bodů. Klubu jde ale také o prestiž a jistě nebude chtít dopustit, aby v zápase s ním najel na dobrou vlnu jeho úhlavní soupeř. Pokud by svému rivalovi mohli ještě naložit na hřbet nějakou tu starost navíc, nebudou se hosté určitě žinýrovat. Hradecké také poženou jejich fanoušci. Je docela klidně možné, že atmosféru na stadionu budou udávat právě především oni.

HISTORIE KLUBŮ JE ROZDÍLNÁ

Hradec Králové byl založen v roce 1905 a řadí se mezi nejstarší české fotbalové oddíly. FK Pardubice vznikly sloučením několika klubů teprve v roce 2008.

První zápas proti sobě sehrála východočeská mužstva v roce 2011, kdy v červenci Hradec porazil Pardubice 2:1. Do dnešního dne proti sobě odehráli 22 zápasů, ze kterých je bilance 11 vítězství Hradce, 4x vyhrály Pardubice a 7x zápas mezi rivaly skončil nerozhodně.

Zajímavostí je, že z 10 utkání, ve kterých byly Pardubice jako domácí tým vyhráli pouze jednou. Ostatní zápasy buď prohrály (5x), nebo remizovaly (4x) a dohromady v nich padlo jen 17 branek.

Nejčastěji se protivníci setkali v rámci 2. ligy (10x). V sobotu to bude jejich 7. střetnutí mezi českou elitou.