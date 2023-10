Derby nemá favorita. A v případě toho východočeského se naplnilo, že nemá ani vítěze. Pardubičtí fotbalisté nenavázali na loňskou sezonu, kdy Hradec Králové v obou případech porazili. Ke třetímu vítězství v řadě nakročili proměněnou penaltou kapitána Černého. Hosté odpověděli přesnou hlavičkou Harazima.

Pardubičtí fotbalisté přivítali v CFIG Areně Hradec Králové. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

FORTUNA:LIGA - 10. kolo: FK Pardubice - FC Hradec Králové 1:1 (1:0)

Fakta - branky: 44. Černý z penalty – 61. Harazim. Rozhodčí: Berka – Vlček, Vyhnanovský. Žluté karty: Icha – O. Ševčík, Kodeš. Diváci: 4530. FK Pardubice: Budinský – Icha, Halinský, Kukučka, Surzyn – Darmovzal – Jak. Matoušek II (62. Pikul), Daněk, Hlavatý, Sychra (80. Míšek) – Černý (70. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. FC Hradec Králové: Bajza – Ja. Klíma, Čihák, O. Ševčík, Horák – Kodeš (C), Dancák – Harazim, Krejčí st. (90. Kučera), Pilař (86. P. Juliš) – Vašulín (84. Hais). Trenér: Václav Kotal

Pardubice si navlékly pro prestižní utkání novou sadu dresů. Domácí tradiční červenou doplnily o modrou. Přesněji řečeno na horním dílu. Tříbodovou vodou je však nepokropily.

Už ve třetí minutě mohli fungl nová trika zalít slzami. Po nedorozumění na obranné polovině se volného míče chopil Harazim, který poslal přízemní centr na Vašulína. Jeho volej ale Budinský vyrazil do bezpečí. Domácí odpověděli spolupráci dvojice Daněk – Surzyn. Prvně jmenovaný vybídl kolegu k centru a sám hlavou zakončil vysoko nad. Na konci první čtvrthodiny se probil do šance Vašulín, který však zasáhl hlavu bránícího Kukučky. V 18. minutě putoval míč po ose Darmovzal, Sychra a Daněk. Host ze Sparty se při střeleckém pokusu sám vytlačil ze střeleckého úhlu a pak zasáhl obránce. V závěrečné desetiminutovce první půle Pardubice přitáhly útočné šrouby. Ve 41. minutě se po hrubce v hradecké rozehrávce dostal k míči Daněk a Ševčík srazil jeho střelu na roh. Agilní záložník se těžce zvedal ze země a hlavní rozhodčí Berka dostal do sluchátek zprávu, že si má jít zkontrolovat situaci k videu. Rozkaz splnil a odhalil, jak Ševčík sestřelil Daňka. Hlavatý podal míč Černému a pardubický kapitán poslal penaltu do opačného koutu, než skočil Bajza.

Gól utkání pomohl, protože v úvodní pětačtyřicetiminutovce ani nepřipomínalo vypjaté derby. Naopak. Opatrné derby bez větších emocí. Hned ve druhé minutě druhého poločasu napřáhl za velkým čtvercem Krejčí a jeho rána prosvištěla kolem tyče. V 52. minutě Daněk prostrčil míč na Hlavatého, který obstřelil nejen Bajzu. O pět minuty Budinský lapil hlavičku Pilaře. A na druhé straně Černý nohou nasměroval trestný kop Hlavatého těsně vedle. Po hodině hry Pilař přetáhl na Harazima, který předskočil Surzyna a Budinský se natahoval marně. V 63. minutě se odrazil míč k Vašulínovi, Budinský však jeho pumelici zkrotil. Hradec byl aktivnější a po rohu pálil do nebes Krejčí. Pardubický gólman pak měl práci uklidit do náruče Pilařův pokus ze sedmnácti metrů. V 86. se po centru Darmovzala dostal do zakončení Krobot, ovšem míč netrefil napřímo. A zápas tak skončil remízou 1:1.