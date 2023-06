/VIDEO/ Poslední krok. Traduje se o něm, že bývá nejtěžší. Pardubičtí fotbalisté toto tvrzení vyvrátili. Především proto, že si do odvetného utkání baráže přivezli z Příbrami dvoubrankový náskok. K zachovaní nejvyšší soutěže jim tak dokonce stačilo prohrát nejtěsnějším rozdílem. Na to se však nechtěli ohlížet a svého druholigového protivníka chtěli zdolat i podruhé. Před téměř vyprodanou arénou to ani nešlo jinak… Přestože si vypracovali šancí dva zápasy, do černého ani jednou nezamířili. V letošní sezoně se udrželi mezi tuzemskou elitou s odřenýma ušima. Takže i do třetice se dá ke známému sloganu Pardubice – město sportu připojit dovětek: Pardubice – město prvoligového fotbalu.

Radost pardubických fanoušků i fotbalistů byla po zápase obrovská. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

FORTUNA:LIGA - 2. zápas baráže: FK Pardubice - FK Viagem Příbram 0:0

Fakta – rozhodčí: Zelinka – Váňa, Hurych. Žlutá karta: Pikul. Diváci: 4350. FK Pardubice: Markovič – Tischler, Hranáč, Vlček, Chlumecký – Darmovzal (76. Jan Jeřábek) – Sychra (65. Helešic), Janošek, Hlavatý (87. Šimek), Pikul (65. Vacek) – Černý (76. Krobot).). Trenér: Radoslav Kováč. FK Viagem Příbram: Melichar – Čejka (83. Stropek), Jahić, Sakala, Fišl – Zeronik (79. Mašek), Švestka (65. Langhamer), Dudl, Vokřínek (65. Petrák) – El Sheikh (65. Anih), Wágner. Trenér: Karel Krejčí.

Zdroj: FK Pardubice

První náznak šance si vytvořili domácí. Darmovzal si zpracoval na prsa mrtvý míč, uvolnil se, ale jeho střela mířila mimo. Příbramští nechtěli zůstat stranou. Sayed uvolnil Zeronika, kterému skočil do střely Vlček. Ve 12. minutě Pikul centrem na Hlavatého založil požár. Jeho kolega však mířil pouze do Melichara. Akce pokračovala, Sychra se už chystal zakončit do prázdné, když byl povalen. Píšťalka rozhodčího Zelinky ale k nevoli domácích příznivců mlčela. Pardubice pokračovaly v útočném snažení. Janošek narýsoval kolmici na Černého, jehož přihrávka z první na Hlavatého byla dlouhá a Melichar ukryl míč do náruče. Vzápětí hostující obránce zablokoval Pokus Černého a dorážka Chlumeckého šla těsně vedle.

Středočeši se dopředu úplně nehrnuli, protože jim soupeř balon moc nepůjčil. V 18. minutě ale napřáhl z dálky Čejka a jeho táhlá rána zamířila mimo Markovičovy tyče. O osm minut později Janošek oslovil Černého, který placírou z voleje střílel vedle. Poté se dvakrát dostal do šancí agilní Janošek. Míč doputoval po ose Chlumecký – Pikul až k nejlepšímu pardubickému střelci, Janoškovu navštívenku Melichar uklidil na roh. Poslední větší možnost první půle mu připravil Hlavatý. Janošek se jako hlavičkář neosvědčil, neboť balon trknul nad horní konstrukci.

Favorit baráže pokračoval v útočné politice také po přestávce. Jako první prověřil hostujícího lapáka Janošek, jehož technická střela proletěla nad břevnem. Na druhé straně se po rohovém kopu dožadoval penalty Sakala, Zelinka mu však na hereckou etudu neskočil. Pardubičtí okamžitě otočili, Janoškovo zakončení ale přesila vymazala. Po hodině Švestka obral váhajícího Pikula, který je únik zastavil z cenu žluté karty. Trestný kop rozehrál do ohně Dudl a Markovič lehce vyděsil domácí příznivce, když si při zákroku nectěně klepl míčem o zem. S postupujícím časem se pardubičtí fotbalisté soustředili spíše na to, aby nevyrobili nějakou chybu, která by vývoj odvetného střetnutí zdramatizovala.

Rovněž Příbram, která potřebovala nutně vyhrát, se nikam nehrnula, nicméně začala více otevírat zadní vrátka. V 73. minutě mohli Východočeši přeci jenom rozhodnout o své výhře. Střídající Helešic převzal přihrávku od Hlavatého, když mu míč chytře přepustil Janošek ale vystřelil vedle. Poté Tischler uvolnil Vacka, který okamžitě načechral míč do šestnáctky, Krobotovu hlavičku Melichar hravě chytil. V 81. minutě Jeřábek dloubáčkem vybídl k centru Hlavatého, ten našel Janoška, který střelou o zem lehce přestřelil. V úvodu nastavení dokončil Krobotovu akci ranou Helešic, kterou Melichar srazil na roh. Po závěrečném hvizdu si mohli pardubičtí diváci vydechnout. Na první ligu mohou chodit i v příští sezoně.

Radoslav Kováč (trenér FK Pardubice):

"Je to obrovská úleva. Nejen pro mě, ale celý klub. Hlavně pro kluky. Největší hrdinové jsou pro mě hráči a také fanoušci. Bez nich bychom to určitě nezvládli. Nemohu zapomenout ani na kolegy z realizačního týmu. A také děkujeme vedení, které nám dalo důvěru. Vím, že první měsíc, padalo moc otázek: Proč zrovna on? Vždyť spadl s Opavou…My jsme si ale za každé situace věřili. Jasně byly nějaké pády. Naposledy, když jsme prohráli doma se Zlínem. Po té prohře to bylo neskutečně psychicky náročné. Měli jsme to ve svých rukou a nezvládli jsme to. Ale po deseti kolech jsme měli tři body a po třinácti šest, tak už si naši konkurenti říkali: Tak dobré, jednoho už máme smázlého. Klukům platí fakt obrovský dík, že to nevzdali. Před každým zápasem jsem cítil v kabině odhodlání a sílu to zvládnout. Nedávali najevo nějaký stres, protože to jsou vesměs mladí kluci. Naopak. Po Zlínu podrželi i nás. Míša Hlavatý za mnou přišel a povídá: Tréňo, neboj se, my to dáme. Krom toho, že měli sebedůvěru. Disponují i kvalitou. Tvrdě na sobě pracovali a vrátilo se jim to v podobě záchrany."

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil