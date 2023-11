Boleslav, Boleslav překrásné město. Nápěv z této lidové písně moc dobře znají pardubičtí fotbalisté. Bodejť by ne, vždyť poslední tři návraty domů z města automobilů si ho mohli v autobuse notovat. Ve dvou případech porazili Mladou Boleslav a jednou Hradec Králové, který tam měl azyl. Optimismem nabiti mohou být i v letošní sezoně, protože v cizím prostředí se jim daří daleko lépe než v CFIG Areně. Naposledy venku zvítězili v Českých Budějovicích. Pravda, Kuličův výběr je v této sezoně černým koněm soutěže, nicméně rovněž v předchozích dvou ročnících byl před vzájmeným utkáním papírovým favoritem.

Michal Hlavatý se vrací do Mladé Boleslavi, kde odehrál jednu sezonu. Teď by rád opět vybojoval ve středních Čechách tři body. | Foto: David Haan/FK Pardubice

FORTUNA:LIGA – 15. kolo FK Mladá Boleslav (6. místo, 23 bodů, 30:23) – FK Pardubice (13. místo, 13 bodů, 11:20). Sobota 15:00, Lokotrans Arena

Pardubickým fotbalistům na utkání v Mladé Boleslavi záleží o to více, protože mají co napravovat po bezkrevném výkonu na domácí půdě se Zlínem. Prohra 0:1 byla jedna věc a předvedená hra věc druhá. Však to ještě několik dní po zápase schytávali ze všech stran. Hodně příznivců si lámalo hlavy, jako to, že po celkem suverénním výkonu v Českých Budějovicích nastal ve hře takový obrat k horšímu. Na první dobrou to vypadalo, že se na utkání vykašlali. Jenže…

Na tiskové konferenci po utkání zcela zapadla věta naštvaného trenéra Kováče, který mezi kritikou svých svěřenců prohodil, že se něco prohnalo pardubickou kabinou. Z neověřených zdrojů Deník zjistil, že se to něco muselo podepsat na výkonech jednotlivců a tudíž i celého týmu. Několik hráčů mělo nastoupit z postele a ještě pod prášky. Nedí divu, že nevydrželi tempo po celý zápas. A pak se tlačte neustále do vápna, když síly nejsou… Pardubičtí trenéři i fotbalisté prokázali sympatické gesto, že se za zdravotní trable neschovávali a svůj výkon nijak neomlouvali. Jejich příznivci, aniž by to tušili, co k prohře přispělo, si jistě přejí, aby v Mladé Boleslavi vyběhl na pažit kompletně zdravý tým, který znovu bude plný sil.

Na známý trávník se chystá Michal Hlavatý, který v tomto středočeské městě působil v sezoně 2021/2022.

„Vzpomínky mám jenom dobré. Potkal jsem se tam se spoustou dobrých kluků a výborných fotbalistů. Mohl jsem se učit od Marka Matějovského, Milana Škody, Marka Suchého. Skončili jsme někde uprostřed tabulky a pak jsme tu prostřední skupinu v nadstavbě vyhráli,“ vrací se za volant škodovky pardubický špílmachr.

Jedna ze vzpomínek ale určitě tehdy byla hořká. Asistoval na hřišti u prohry se svým bývalým a budoucím klubem. Pardubice v té sezoně překvapivě zvítězily 3:2.

A v loňském ročníku také. Po fantastické trefě Dominika Janoška 1:0. Letos na jaře jim výhra přišla nesmírně vhod. Před nedělním utkáním totiž Kováčovi boys tehdy nabrali na samém chvostu tabulky šestibodovou sekeru. Po prohře se Zlínem by se jim nějaký ten bod rovněž šikl. Navíc kvůli ni přišli o šňůru neporazitelnosti ve čtyřech zápasech.

„Případná výhra by nám moc pomohla. Za prvé bychom měli větší klid na práci před repre pauzou a za druhé za námi i kolem nás se to pěkně vyrovnalo. Když tým získá tři body, tak ho to vyšvihne v tabulce. Věřím, že jsme na utkání dostatečně připravení a že ty tři body přivezeme,“ přeje si Hlavatý.

Jasným favoritem je ale Mladá Boleslav. Nejenže figuruje v tabulce výše, ale má o deset bodů více. Navíc v posledním domácím střetnutí vyběhla se Spartou. Před vlastními diváky padla jen se Slavii.

V poslední reprezentační přestávce si vyšlápla na bundesligové Lipsko a po ní zesměšnila Zlín, když na tamní Letné vyhrála brutálním způsobem 9:5.

„Musíme zastavovat jejich protiútoky. Oni jsou brejkové mužstvo. A umějí ty situace řešit. Na to je třeba si dávat velký pozor. Musíme mít zbytkovou obranu, aby nemohli chodit do brejků. Ta vrchní trojka Yusuf, Kušej a John jsou kluci na to jako dělaní. Navíc Matějovský teď hraje ve výborné formě,“ všímá si pardubický halv.

„Musíme být odvážnější a vytvořit si větší tlak do vápna. Musí tam lítat více centrů. Musíme produkovat více střel. Pokusíme se prezentovat svoji hrou, abychom kontrolovali utkání my,“ podotýká Michal Hlavatý.

Pardubický tým bude mít ztíženou situaci. Na marodce je nahlášen Kryštof Daněk, který ve dvacáté minutě se Zlínem utrpěl zranění ruky. Zápas dohrál, ovšem pak spěchal do nemocnice. Jak už to bývá, klub nemíní vytrubovat do světa, jakého je zranění charakteru…