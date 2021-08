„Baník má nejvyšší ambice. Musíme předvést zase poctivý výkon jako s Mladou Boleslaví,“ řekl před dalším zápasem pardubický útočník Pavel Černý.

Po generálce na ligu s Vlašimí jste mluvil o tom, že ve hře týmu je stále dost nedostatků. Vnímáte po třech ligových zápasech, že se hra lepší?

Musím říct, že hra se zkvalitnila. Jde to malými krůčky dopředu. V posledním utkání s Mladou Boleslaví už jsem tam viděl Pardubice z minulé sezony. Byly tam pasáže s držením míče, jak bychom si to představovali. Mám z toho lepší pocit než po té generálce. Doufám, že to bude stále růst a budeme zase silní jako minulý rok.

Potřebovali si i noví hráči zvyknout na váš styl? Věří si nejen Michal Beran víc a víc?

Rozhodně to je o tom, že si ti hráči víc věří. Do té doby to byly jen přátelské zápasy, ale liga je liga. Ukazuje se, že jsme v přípravě nebyli tolikrát kompaktní. V lize je to už jiné, noví hráči zapadají. Čím víc toho odehrají, tím lépe. Jak jsem říkal, snad to půjde ještě nahoru.

Zdá se, že vaše role na hřišti se nezměnila…

Ne, moje role se nemění. Trenér po mě chce stále to samé, já se snažím plnit jeho taktické pokyny.

Nyní vás čeká ostravský Baník, který už má na kontě dvě výhry. Očekáváte, že bude cílit na vyšší příčky než v předchozí sezoně?

Co jsem četl, tak rozhodně chtějí skončit v první šestce, aby se mohli pokusit o poháry. Udělali i spoustu posil. Mají kvalitní a na české poměry taky široký kádr, což dříve nebylo. A je to vidět, za tři kola Baník vstřelil osm branek. A hráči se dělí o góly. Není tam vyložený střelec, kterého bychom si měli pohlídat. Nebezpečí tam hrozí od každého. To samé bychom chtěli i my, aby kdokoliv mohl gól dát.

Po Mladé Boleslavi vás tak čeká další ambiciózní soupeř?

Nečeká nás v Ostravě nic lehkého, Baník má nejvyšší ambice. Musíme předvést zase poctivý výkon jako s Mladou Boleslaví a hrát vzadu na nulu. A potom zlobit z našich brejků.

Do Ostravy se vydáte vlakem. V čem je to pro vás výhoda?

Člověk má trochu větší pohodlí, může se i trochu projít. Především je to velká úspora času. Dá se říct, že v Ostravě jsme za dvě hodiny. Autobusem bychom se trmáceli mnohem déle, teď tam jsou navíc i různé objížďky. Doufám jen, že nám to přinese mnohem více štěstí než minulý rok.

Pro vás to nebude nic nového, na vlak jste zvyklý…

Cestování mně vůbec nevadí, já se na cestu vlakem docela těším.