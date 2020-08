„Chtěli jsme jménem vedení města týmu ještě poděkovat. Dokázal něco výjimečného,“ uvedl pardubický primátor.

Řešila se i budoucnost fotbalu v Pardubicích a s tím spojená otázka stadionu odpovídajících parametrů. „Doufám, že v průběhu září vybereme dodavatele na rekonstrukci Letního stadionu,“ řekl Charvát.

Nadcházející sezonu stráví fotbalisté Pardubic v pražském azylu. Své domácí zápasy budou hrát ve vršovickém Ďolíčku.

Vedení Pardubic věří, že tým je schopen sezonu bez domácí zázemí zvládnout. „Nechceme hrát v lize krátkou epizodu. Naším cílem bude se udržet a stát se stabilním týmem nejvyšší soutěže,“ prohlásil na tiskové konferenci Vladimír Pitter, předseda představenstva FK Pardubice.

Východočeši by chtěli hrát první ligu i za několik let. „Věřím, že to společně dokážeme, azyl přečkáme a budeme se pak těšit na nový stadion jako prvoligový tým,“ poznamenal Pitter.

Koncem týdne již startuje nový ročník FORTUNA:LIGY. Pardubice v premiéře nastoupí v neděli na stadionu Jablonce. „Naše přednost může být taková, že z drtivé většiny tady budeme mít hráče, kteří soutěž vykopali. Měli jsme týmového ducha, stáli jsme při sobě,“ řekl trenér Jiří Krejčí.

Do Pardubic se vrátil Michal Petráň, který se zotavoval po operaci. Mezi příchody pak už je jen talentovaný Matěj Vít z pražské Slavie a mladíci z dorostu.

Složení týmu se ještě může proměnit během úvodních ligových kol. „Pracujeme stále na doplnění kádru,“ potvrdil Vít Zavřel, sportovní ředitel. Jak Deník již informoval, ve hře je návrat olomouckého Pavla Zifčáka či příchod Stanislava Klobásy z Jihlavy. „Potřebujeme konkurenci, aby se hráči mohli zlepšovat,“ řekl i kouč Krejčí.