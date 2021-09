Východočeši nastoupili proti lídrovi v pozměněné sestavě, v níž nemohli být Lukáš Matějka (hostování) nebo Filip Čihák (disciplinární trest). Po zranění se do prvoligového zápasu vrátil brankář Marek Boháč, v obraně nastoupili Jan Prosek a Martin Šejvl.

První velkou šanci zápasu měl plzeňský Kopic, jenž po přihrávce Řezníka střílel nad. Po rohu pak Sýkorovou střelu chytil Boháč. Hrálo se vyrovnané utkání, v němž mohli jít do vedení i domácí. Ve 33. minutě si Cadu našel centr Šejvla a překvapivou střelou trefil tyč plzeňské branky.

Právě Cadu, jenž se posunul na kraj zálohy, musel již ve 40. minutě střídat kvůli zranění. "Chtěli jsme ho využít víc do lajny. Míče zatáhl a vyřešil několikrát dobře. Ve druhém poločase už seděl na lavičce, snad to nebude nic hrozného," řekl pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Pardubičtí se neprosadili ani ve druhém ligovém utkání v řadě. Nezměnil to ani Chytil, jenž byl rychlejší než Hejda, ale zakončit nedokázal. Udeřili tak hosté na druhé straně.

V pokutovém území nejprve hosté nezakončili, jenže domácí odvrátili míč jen před velká vápno. Do míče se opřel Lukáš Hejda a poslal Viktorii do vedení. Ani další pardubické náznaky či závary už se stavem 0:1 nic neudělaly.

"Bylo to těžké utkání, ale odehráli jsme ho se vztyčenou hlavou. Byli jsme vyrovnaným soupeřem prvnímu celku ligy. Chybělo nám trochu štěstí, když Cadu střílel do tyče, odrazilo se to od brankáře a znovu do tyče. Už to nestačil dorazit. Škoda odraženého míče při gólu Plzně, kdy to Hejda krásně trefil. Jinak to bylo vyrovnané utkání, spíše na remízu," dodal kouč Novotný.

Pardubice - Plzeň 0:1

Fakta – branka: 75. Hejda. Rozhodčí: Hocek – Hájek, Paták. ŽK: Kostka. Diváků: 1562. Poločas: 0:0.

FK Pardubice: Boháč – Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka – Jeřábek – Kostka (82. Lee), Tischler (82. Lupač), Solil (82. Huf), Cadu (40. Červ) – Chytil (68. P. Černý).

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Hejda, Pernica, M. Havel – Janošek (83. Kalvach), Bucha – Kopic (46. Chorý), Sýkora (76. Kayamba), Mosquera (46. Šulc) – Beauguel (88. Čermák).