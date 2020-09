Přivezli z Rumunska postup do čtvrtého předkola Evropské ligy a nyní musí přepnout opět na domácí soutěž. Fotbalisté Slovanu Liberec jsou nejbližším soupeřem Pardubic ve FORTUNA:LIZE. Zápas pátého kola začíná v neděli v 15.30 hodin.

Na něj se logicky oba týmy připravovaly zcela odlišně. Když ve čtvrtek Pardubičtí trénovali, hráči Slovanu ještě nevěděli, jestli proti FCSB skutečně nastoupí.

„Trénink byl dost taktický, to podstatné víme. Teď je na nás, jak k tomu přistoupíme,“ popisoval přípravy na další zápas záložník Tomáš Solil.

Liberec večer nakonec nastoupil a rumunského soupeře zdolal 2:0. Pak se vracel zpět do Česka. A v neděli nastoupí proti Východočechům. „Každý zápas je jiný, připravení na něj zase budou. Je to taky o nás, musíme na ně vlítnout,“ řekl Solil. „Musíme se připravit jako na každý jiný zápas, to znamená důkladně,“ dodal pardubický brankář Marek Boháč.

Pardubická příprava obsahovala i rozbor nepovedeného utkání v Ostravě. „Museli jsme si k tomu něco říct, zápas jsme si pečlivě probrali. I momenty, kde jsme udělali chyby. Doufáme, že nyní odehrajeme lepší zápas než v Ostravě,“ prohlásil Solil.

Liberec zatím ve čtyřech prvoligových duelech získal sedm bodů. „Každý tým má svá specifika. V kádru Liberce jsou výborní krajní hráči, jako Mosquera nebo Pešek, kteří umí centrované míče. Na hrotu jsou důrazní útočníci Júsuf Hilál a Rabušic,“ zamýšlí se gólman Boháč.

Pardubičtí potřetí v sezoně vyběhnou k utkání ve vršovickém Ďolíčku. Tentokrát vzhledem k novým opatřením platí limit 2 000 diváků na utkání. „Atmosféra je pro fotbal důležitá. Je dobře, když tam mohou být aspoň nějací fanoušci,“ uvedl Solil.