Parné počasí provázelo přípravný zápas a zároveň i vyhrocené derby mezi Chrudimí a Pardubicemi. Po brankách staronových akvizic Vojtěcha Patráka a Ladislava Krobota slavili vítězství 2:0 právě prvoligisté. Trenérský štáb Radoslava Kováče navíc překvapil přítomné diváky postavením Marka Ichy na pozici středního obránce.

Pardubičtí fotbalisté zvládli na domácím hřišti derby s Chrudimí, když zvítězili 2:0. Trefili se Vojtěch Patrák a Ladislav Krobot. | Foto: David Klier

FK Pardubice - MFK Chrudim 2:0 (1:0)

Branky: Branky: 10. Patrák, 56. Krobot. Rozhodčí: Nenadál – Klír, Škorpík. Diváci: 410. FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Icha, Helešic – Patrák, Šimek, Míšek, Hlavatý, Pikul – Krobot. Náhradníci: Kinský – Hanč, Kurka, Vacek, Tischler, Brdička, Huf, Halász, Zlatohlávek. MFK Chrudim: Floder – Řezníček, Borkoec, Záviška, Kesner, Kutík, Kosek, Gregovský, Jurčenko, Skwarczek, Míka. Náhradníci: Šerák – Matoušek, Sotorník, Bauer, Látal, Straka, Kopáček, Hájek.

Utkání začalo ve vysokém tempu a na obou stranách bylo vidět, že si hráči nic nedarují. Netrvalo dlouho a Chrudimští jednu situaci přece jen svému soupeři darovali. Brankář hostů Jiří Floder si nejprve poradil s centrem z levé strany, ale na dorážku Vojtěcha Patráka byl již krátký a Pardubice tak šly do jednobrankového vedení.

Postupem času se ke slovu dostali i svěřenci trenéra Kronďáka. Ve 20. minutě musel hasit šanci Budinský.

Byť Pardubice stupňovaly následně tlak, tak žádnou branku už diváci do konce úvodních pětačtyřiceti minut neviděli.

Prvoligistům ale opět vyšla produktivně úvodní desetiminutovka druhé půle. Po sporně neodpískaném faulu na Jana Řezníčka se k míči dostali právě svěřenci trenéra Kováče a na konci celé akce stál Ladislav Krobot, jenž si nedělal hlavu se zakončením a střelou o tyč překonal bezbranného Jiřího Flodera.

Zhruba 410 diváků vidělo do konce zápasu už pouze jednu výraznější příležitost, kterou si vypracovali chrudimští fotbalisté. Hlavička jednoho z hostů ale po pohledné akci letěla jen nad branku.

Trvalý fotbalový pobyt FK Pardubice. Adresu změnili Krobot, Darmovzal i Patrák

Pardubice tak po vydřeném a tvrdém utkání vybojovaly první výhru v přípravě.

„Hodnocení z naší strany nemůže být jiné než pozitivní. Konečně jsme zvítězili a bonusem určitě je, že jsme to zvládli s nulou vzadu. Od toho se můžeme odpíchnout do dalších zápasů. Především je dobré, že jsme to uběhali v tak horkém počasí,“ těší jednoho ze střelců Ladislava Krobota.

Ten zapsal vůbec první gól v přípravě a rád by v nastaveném trendu pokračoval i v dalších utkáních.

„Už jsem potřeboval se trefit. Vždy mi to dodá sílu do dalších zápasů,“ říká pardubický útočník a popisuje, jak viděl on svoji branku: „Situace byla taková, že jsem viděl, jak můžu dostat míč pod sebe a Helešic mě našel výborně. Obecně miluji tyhle situace ve vápně, kde si mohu dobře najít prostor.“

Ladislav Krobot se stal kmenovým hráčem východočeského klubu v minulém týdnu a radost z něj jen srší: „Je to pro mě úleva. Znamená to opravdu moc. Pardubice jsem si zamiloval a jsem moc rád, že jsem spojil budoucnost právě s tímto klubem. Doufám, že to splatím vedení i trenérskému štábu kvalitními výkony.“

Důstojná partie

Na druhé straně se poprvé v chrudimském dresu, jako čerstvá posila, představil Daniel Kosek. Odchovanec pardubického fotbalu taktéž zhodnotil, jak viděl zápas on jeho očima: „Jako každé přípravné utkání, to bylo velmi náročné. Pardubice mají nesmírnou kvalitu a protočili hodně kluků a měli jsme to v tomhle těžší. Myslím si, že až na pár detailů jsme s nimi odehráli důstojný zápas. Dva góly padly po sporných situacích, ale to k fotbalu patří.“

A cítil odchovanec pardubického fotbalu rivalitu?

„Vnímali jsme, že to je derby. Pocházím odsud a vnímám rivalitu mezi Chrudimí, Pardubicemi a Hradcem Králové. Patří k tomu i více vyhrocených situací. Nás to sice bolí, ale hlavní je, že to baví diváky,“ směje se bývalý hráč Táborska.

Obě mužstva se po dobu devadesáti minut musela potýkat s vysokými teplotami. Ani to je však nezastavilo v nesmírně náročném a běžeckém výkonu.

„Je to strašně těžký hrát v takových podmínkách. Především jsem to vnímal z důvodu toho, že hraji na kraji obrany. To je totiž stále nahoru dolů. Oba týmy to však mají stejné a nám to může jenom pomoct,“ dodává.